Chlapcovi sa zhoršili motorické schopnosti a zrak: Strašné, čo odhalili! Dojemná spoveď matky

Kayden Traynor mal perfektný zdravotný stav, no následne sa uňho prejavili rovnaké príznaky ako u jeho 80-ročného prastrýka, ktorý bojoval so známou chorobou.

Chlapcovi zo Škótska diagnostikovali demenciu v šiestich rokoch. Kayden, rodák z Edinburghu, viedol aktívny a zdravý život bežného dieťaťa, keď zrazu začal strácať pamäť, mať záchvaty a jeho motorické schopnosti a zrak sa zhoršili. Znepokojená mama, 34-ročná Valerie Traynor, si všimla, že ide o veľmi podobné príznaky, ktoré mal jej 80-ročný strýko George s demenciou.

Podľa informácii Daily Record, Kaydenovi potvrdili Battenovu chorobu, vzácne genetické ochorenie, ktoré predstavuje formu detskej demencie. Deti zbavuje zraku, reči a schopnosti hýbať sa. Kayden má 13 rokov a už zabudol slovo “mama”. Svoju mamu oslovuje krstným menom a je odkázaný na invalidný vozík. Jeho rodina nestráca nádej a nevzdáva sa. “Keď spomenuli demenciu… je ťažké opísať ten pocit. Musela som to spracovať. Je to vyčerpávajúce, postaráte sa o to, čo treba a potom zistíte, že sa objavilo niečo ďalšie. Kayden mal dobrú pamäť, pamätal si všetky dátumy a narodeniny. Bol aktívny, zábavný a rád chodil von, tak ako každé šesťročné dieťa. O detskej demencii sa často nehovorí, pretože ľudia si myslia, že postihuje iba starších,” hovorí Kaydenova mama.

Valerie mala zdravé dieťa, až kým si ju nezastavili učitelia, aby sa s ňou porozprávali o nedostatku pozornosti jej syna. Najprv si myslela, že má ADHD, ale nakoniec išlo o celkom inú diagnózu. “Stráca svoje kognitívne a motorické schopnosti, schopnosť žuvať, prehĺtať a chodiť. Avšak môj syn ma naučil nepodceňovať nikoho so žiadnym ochorením,” spomína dojatá mamička.

Spolu s manželom Johnom sa rozhodli preventívne otestovať svoje ďalšie dve deti Kodieho a Kassidy. Zatiaľ čo Kassidy môže zostať pokojná, Kodie je nositeľom génu a ak si bude chcieť založiť rodinu, budú musieť otestovať aj jeho partnerku.