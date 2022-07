Kto sa stará o zjazdovky cez leto? Tomu nebudete veriť, v Jasnej sa vrátili v čase!

Vrátili sa v čase o sto rokov!

Včera sa na severnej strane Chopku, priamo na zjazdovkách hemžili pôvodné slovenské valašky, a to nie náhodou. Prišli sem efektívne „kosiť“ a udržiavať ich tým najekologickejším a prírode najbližším spôsobom. Úžitok z nich majú všetci - príroda, návštevníci, ale aj samotní prevádzkovatelia vlekov a zjazdoviek. Zostať by tu mali až do jesene.

O zjazdovky sa netreba starať len v zime, ale aj v lete. „Rozhodli sme sa vyskúšať tradičnú údržbu horských svahov - ovce. Sami sme zvedaví, ako sa tento prírode najbližší spôsob udržiavania zjazdoviek osvedčí. Na Priehybu vo výške zhruba 1 300 m n. m. sme priviezli 44 oviec, ktoré by tu mali byť až do jesene,“ prezradil hovorca prevádzkovateľa lanoviek a vlekov v Jasnej Marián Galajda.

Ovečky hneď začali spásať vysokohorskú trávu. „Slovenská valaška je veľmi odolné plemeno. V 19. storočí ich boli tri milióny, dokonca viac ako Slovákov. V roku 1920 ich už bolo len 600-tisíc a dnes ich je asi len 700 a 44 z nich je tu v Jasnej. Doviezli sme ich z kontaktnej zoo v Liptovskom Mikuláši. Spolu s ovečkami prišli aj ich strážcovia - pyrenejské horské psy. Volajú sa Jayla, Soley a Kay,“ povedal jeden z autorov tejto myšlienky Peter Kompiš a dodal: „Ovečky majú necelý rok. Sú v elektrickom ohradníku a na noc sa uchýlia do prenosného ovčína. Verím, že sa to ujme a do budúcna sa o zjazdovky v lete budú starať slovenské ovečky. Je to úplne prirodzené, ovce na týchto svahoch boli už od 14. storočia a ovčiarska kultúra k Liptovu prirodzene patrí,“ nadšene dodal Peter.

Nad otázkou, či sa nebojí o ovečky v prípade, že by prišiel medveď, sa len pousmial. „Im skôr ublíži nezodpovedný turista. V noci budú zavreté v ovčíne a cez deň sú za účinným elektrickým ohradníkom na mieste, kde sa hojne pohybujú ľudia. Zhruba každé dva týždne sa ohradník bude posúvať tak, ako ovečky spásajú trávu,“ dodal. Už prví turisti sa tešili z prítomnosti ovečiek pod nízkotatranskými štítmi. „Prišli sme sem z Košíc na výlet. Naši synčekovia Andrej (4) a Juraj (6) až zvýskli od radosti, keď ich tu objavili. Patrí to do koloritu tejto prírody,“ s úsmevom konštatoval ich otec Juraj (38).