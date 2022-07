Prezidentka sa s Matovičovým balíčkom nemazná: Pozrite, kam s ním ide budúci týždeň!

Prezidentka by sa chcela na Ústavný súd (ÚS) SR pre protiinflačný balíček obrátiť budúci týždeň. Uviedla to v diskusii so Štefanom Hríbom zo série Café Európa na festivale Pohoda. Návrh je podľa nej už napísaný.

Hlava štátu zopakovala, že pri protiinflačnom balíčku namieta legitímnosť využitia skráteného legislatívneho konania v prípade opatrení, ktoré majú platiť od januára 2023. "Bolo dosť času neurobiť to v skrátenom legislatívnom konaní a neobísť všetky potrebné procesy," skonštatovala. Balíček má podľa nej aj viaceré hmotnoprávne nedostatky. "Myslím si, že je správne a fér, aby sa na ten proces a nedostatky, ktoré sme tam identifikovali, pozrel Ústavný súd SR a zarámcoval, či toto je v Slovenskej republike možné," dodala. Národná rada SR v júni prelomila veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej v prípade zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Zákon schválilo plénum v pôvodnom znení a odmietlo pripomienky hlavy štátu. Na voľnočasové aktivity by tak mali dostať deti od piatich do 18 rokov každý mesiac 60 eur. Zvýšiť sa má suma daňového bonusu aj prídavok na dieťa. Prezidentka avizovala, že v prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR. Matovič si pomaly pripúšťa, že SaS povalí vládu: Je za tým určite niečo väčšie, vyššia hra!