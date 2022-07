Čo takto slovenské prosečko?

Aj vy patríte k tým, ktorí si nevedia bez bubliniek predstaviť leto? Štýlové slnečné „brýle“, letná teraska alebo bazén, elegantný pohár a v ňom božský nápoj.

Akcie na prosecco kričia z každého letáku, no nie vždy to stojí za to, však? Trh zaplavili rôzne známejšie, ale aj neznáme značky rôznej kvality a vyznať sa v tom je niekedy naozaj ťažké. Prečo však kupovať talianske víno, keď aj slovenskí vinári vedia urobiť skvelé perlivé či šumivé víno? Nedávno sme objavili naozaj skvostné perlivé slovenské víno, o ktorom vám musíme niečo povedať.

V známom oceňovanom rodinnom vinárstve Matyšák totiž urobili perlivé víno Momento. „Je pripravené charmatovou metódou sekundárneho kvasenia v špeciálnych tankoch. Prirodzené jemné iskrivé bublinky, ovocno-muškátová vôňa, harmonická chuť kyselín a zvyškového cukru dodávajú vínu dlhotrvajúci zážitok,“ približuje jeho charakteristiku Head Sommelier vinárstva Erik Dorušinec. Jeho limitovaná edícia ASTI je zase pripravená primárnou fermentáciou muškátových odrôd, teda priamo prekvasením muštu, takže poskytuje ešte výraznejší aromatický vnem. Momento je dostupné aj v ružových verziách, kde je základom odroda Cabernet Sauvignon.

V portfóliu vinárstva sa však nachádza aj niečo naozaj luxusné. Sekt vyrobený tradičnou metódou je naozaj nebíčko na jazyku každého fajnšmekra. Ocenili to aj poroty na svetových súťažiach, kde si z prestížnej súťaže Vinalies v Paríži minulý rok odniesol ako historicky prvý sekt tohto typu zo Slovenska zlatú medailu.

Môžeme byť na slovenských vinárov právom hrdí a ako lepšie ich podporiť, než si namiesto zahraničných vín kúpiť slovenské víno? Tieto vyššie spomínané však len tak v supermarketoch nekúpite. Nájdete ich v Matyšák shopoch, vinotékach Matyšák a na e-shope www.vinomatysak.sk.

P.S. A za zmienku stojí určite aj Frizzante v štýlovej plechovke. To si môžete zobrať so sebou do kabelky hocikde, trebárs aj do parčíku či k vode ;-)