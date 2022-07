Je rozhodnuté? Sagan ôsmy zelený dres nezíska? Na Tour je však podľa odborníkov všetko možné, aj pády, aj defekty, aj zranenia

Trojnásobný majster sveta v cyklistických pretekoch jednotlivcov Peter Sagan (32) mal pred sebou pred štartom 109. ročníka Tour dve výzvy na prekonanie rekordov: získať ôsmy zelený dres lídra bodovacej súťaže a prekonať najdlhšiu sériu dní, keď v tejto súťaži viedol na všetkých troch Grand Tour (Giro, Tour, Vuelta).

Doterajší priebeh Tour však nasvedčuje tomu, že prestížne rekordy nebudú prekonané. Po šiestich etapách náš Tourminátor stráca na „zeleného“ Belgičana Wouta van Aerta 112 bodov a príležitosť naplno bodovať, to znamená zvíťaziť v etape a získať po 50 bodov, je možné už iba v 4 etapách (13., 15., 19. a 21.). A to by Wout van Aert nesmel získať žiaden bod. Menší prídel bodov je k dispozícii ešte v rýchlostných prémiách.

Belgičan ako blázon

„Keď sledujem famózne výkony Wouta van Aerta, reálne to vyzerá tak, že Peter zelený dres nezíska. Vidno to aj v priamych súbojoch týchto dvoch cyklistov,“ povedal pre Nový Čas prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara, bývalý profesionál, a dodal: „Ale... Môže sa stať všeličo. Odstúpenie z pretekov pre covid, môže prísť totálna kríza, veď Wout van Aert jazdí ako blázon, plytvá svojimi silami aj vtedy, keď nemusí. Môžu prísť pády, zranenia, defekty. A prekvapenia. Pozrime sa na Wimbledon, aké sú tam prekvapujúce výsledky. Treba naďalej zbierať bodíky všade, kde sa dá.“

Všetko je možné

Podobný názor na aktuálnu tému má aj strieborný medailista z MS 1994 Milan Dvorščík (52). „Z výsledkov vidno, že Peter nie je tam, kde bol pred piatimi rokmi, keď už mal za sebou jednu víťaznú etapu. Ďalším faktorom je, že pretekári po tridsiatke typu Petra sa vedia rozbehnúť v druhom a treťom týždni. Pravdepodobnosť, že si zelený dres oblečie, je malá, ale nie nemožná. Keď vidím, ako Wout van Aert plytvá silami, nečudoval by som sa, keby sa po dvoch-troch týždňoch vzdal a hlavný konkurent Sagana by do Paríža neprišiel, lebo tam treba prísť. Bol by som rád, keby Peter vyhral aspoň etapu, tu je pravdepodobnosť vyššia.“

Po Dánsku a Belgicku etapa aj vo Švajčiarsku

Ako to vidí Pavol Gálik (70), bývalý čs. reprezentant

Máme za sebou prvú tretinu Tour. Pelotón po Dánsku a Belgicku bude absolvovať etapy aj vo Švajčiarsku. Po prvých tridsiatich kilometroch sa začína prvé stúpanie, čo môžu využiť odolní šprintéri, aby sa zbavili konkurentov pred rýchlostnou prémiou. Je to príležitosť aj pre Petra Sagana. V predpokladanom úniku sa zasa budú dať získať body na troch horských prémiách do súťaže o bodkovaný dres. Sú to však prémie tretej a štvrtej kategórie, ktoré nemajú parametre na to, aby urobili výrazné rozdiely medzi pretekármi na celkové poradie.

Cieľové stúpanie Côte du Stade Olympique sa začína 4 800 metrov pred páskou, pričom dva kilometre pred cieľom sa nachádza úsek s dvanásťpercentným sklonom. Šancu na víťazstvo majú pretekári mimo poradia TOP 10, môžu sa o to pokúsiť tímy, ktoré sa doteraz nepresadili.

