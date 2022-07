Atentát na bývalého japonského premiéra sa skončil tragédiou: Desivé detaily Abeho († 67) smrti

Úmrtie bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho (67) v piatok potvrdila aj nemocnica v meste Nara, do ktorej ho previezli po tom, čo naňho dvakrát vystrelil atentátnik.

Správu priniesla agentúra AFP. "Šinzó Abe bol prevezený do nemocnice o 12.20 h miestneho času. V čase príchodu bol v stave zástavy srdca. Bola vykonaná resuscitácia. Bohužiaľ, o 17.03 h zomrel," povedal Hidetada Fukušima, lekár oddelenia urgentného príjmu v univerzitnej nemocnici v Nare. Abe zomrel v dôsledku vykrvácania, a to aj napriek tomu, že mu lekári v rámci transfúzie poskytli veľké množstvo krvi, priblížil Fukušima.

Abeho previezli do nemocnice vrtuľníkom po tom, čo utrpel strelné zranenia počas prejavu v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami. Fukušima dodal, že do nemocnice prišla aj Abeho manželka.

Na japonského expremiéra vystrelil počas prejavu v Nare atentátnik Jamagami Tecuja. Útočník vystrelil odzadu dvakrát, podľa mediálnych správ expremiéra zasiahol do krku a hrudníka. Jedna guľka ho zrejme trafila do ľavého ramena. Jedna zo svedkýň uviedla, že Abemu na mieste poskytovali masáž srdca a do nemocnice ho podľa hasičov viezli bez známok života.

Páchateľ sa nesnažil z miesta činu ujsť a príslušníci bezpečnostných zložiek ho ihneď zadržali. Podľa tamojších médií je atentátnik bývalým vojakom a na útok použil zrejme podomácky vyrobenú zbraň. Po zadržaní 41-ročný muž povedal, že s Abem "nebol spokojný", a preto ho chcel zabiť.