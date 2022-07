Francúzsko bojuje s rozsiahlymi požiarmi: Oheň stále neutícha, stovky ľudí museli opustiť svoje domovy

Stovky hasičov bojovali v noci na piatok s lesným požiarom, ktorý sa rozhorel v regióne Cévennes na juhu Francúzska. V jeho dôsledku muselo svoje bydlisko opustiť približne 100 ľudí. Informuje o tom agentúra DPA.

Oheň doteraz zničil približne 600 hektárov lesného porastu. Podľa DPA by sa do piatka malo do hasenia zapojiť 950 požiarnikov a 140 hasičských áut.

Požiarnici hasili na juhu Francúzska aj niekoľko ďalších lesných požiarov. Tie sú dôsledkom pretrvávajúceho sucha panujúceho v tejto oblasti.

Na predmestí mesta Arles plamene poškodili osem rodinných domov a niekoľko malých podnikov, uviedol tamojší denník La Provence. K rozšíreniu požiaru podľa neho prispel studený severozápadný vietor mistrál.

"Tento druh vetra vysušuje vegetáciu, ktorá sa tak stáva náchylnejšou na vzbĺknutie a rozšírenie ohňa," uviedol šéf miestnych hasičov David Gaidet. Dodal, že až 90 percent požiarov bolo zapríčinených ľudskou nedbanlivosťou – v dôsledku odhodenej cigarety či nedostatočne uhaseného táboráku.

Prístup do väčšiny lesných oblastí vo Francúzsku je zatiaľ zakázaný.