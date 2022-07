Lekári bez hraníc dokázali úžasnú vec: V Stredozemnom mori zachránili viac ako stovku migrantov!

Posádka lode Geo Barents podľa príspevku na Twitteri pomohla približne 40 ľuďom po tom, čo dostala informácie o lodi v núdzi v maltskej záchrannej zóne. Po dvoch ďalších záchranných operáciách počet zachránených stúpol na 90. Je medzi nimi aj takmer 30 ľudí mladších ako 18 rokov.

Two boats alerted us to their distress when escaping from #Libya. We informed relevant EU authorities but instead of them, the #civilfleet had to come to the rescue once again. Thank you @MSF_Sea for carrying out this lifesaving work! https://t.co/h1oBrND1f8