Je rozhodnuté: Odstúpi Boris Johnson z funkcie britského premiéra?

Je to oficiálne. Boris Johnson na poste premiéra v Británii končí.

Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok oznámil, že odstúpi z funkcie. Proces výberu nového šéfa Konzervatívnej strany, a tým aj nového premiéra sa podľa neho začne okamžite, informuje TASR. Johnson vo svojom vyhlásení pripustil, že v strane existuje vôľa, aby ho nahradil nový líder, a teda aby sa nový predseda postavil aj na čelo vlády.

Časový harmonogram výberu nového lídra konzervatívcov bude podľa Johnsona oznámený v priebehu budúceho týždňa, pričom sám chce ostať na čele strany, kým si nezvolí nového šéfa. "Vedzte, že (post britského premiéra) považujem za najlepšiu prácu na svete a vzdávam sa jej so smútkom," povedal.

Komentátor televízie Sky News Adam Boulton upozornil, že Johnson vo svojom príhovore nepoužil slovo "odstupujem", ale namiesto toho povedal: "Dnes som vymenoval kabinet, ktorý bude spolu so mnou vo funkcii až dovtedy, kým nebude ustanovený nový líder." Ako pokračoval komentátor, proces voľby nového šéfa konzervatívcov môže podľa bežných procedúr trvať pomerne dlho. Je však možné, že poslanci vládnej strany si vyberú jedného kandidáta, ktorý by sa stal faktickým lídrom strany ešte do konca júla.

Johnson sa dostal pod tlak po tom, čo jeho kabinet ostal fakticky paralyzovaný po rezignácii niekoľkých ministrov a desiatok štátnych tajomníkov a ďalších predstaviteľov. Vo štvrtok ráno ho na odstúpenie vyzval aj čerstvo vymenovaný minister financií Nadhim Zahawi a demisiu po iba dvoch dňoch vo funkcii podala ministerka školstva Michelle Donelanová. Johnson ešte pred svojím popoludňajším vystúpením pred médiami doplnil chýbajúcich členov vo vláde.

Po tom, čo britské médiá v priebehu predpoludnia zverejnili správu, že Johnson sa chystá oznámiť rezignáciu z postu predsedu vlády, avšak s účinnosťou až na jeseň, ho kritici z radov vlastnej strany i opozície už v priebehu štvrtka vyzvali na okamžitý odchod. Opozičná Labouristická strana avizovala, že ak neodstúpi urýchlene, vyvolá v parlamente hlasovanie o vyslovení nedôvery.