Pôsobenie Borisa Johnsona na čele britskej vlády sprevádzala séria afér: Čo všetko má na rováši?

Výber afér okolo britského premiéra Borisa Johnsona je naozaj pestrý. Podľa britských médií dnes premiér oznámi rezignáciu, v úrade chce však zotrvať až do jesene.

Porušovanie protiepidemických opatrení

Začiatkom minulého decembra sa v britských médiách objavili prvé správy o večierkoch nielen v Johnsonovom sídle v Downing Street počas prísneho lockdownu. Týchto "osláv" sa malo od mája 2020 do vlaňajšieho apríla uskutočniť minimálne desať. V tomto čase platili v Anglicku prísne opatrenia ohľadom obmedzenia medziľudských kontaktov.

Najviac zarezonovala v médiách oslava, ktorá sa uskutočnila predvlani v máji, priamo na primérovej záhrade, kde bol prítomný aj so svojou manželkou Carrie. V čase kedy sa nemohli stýkať viac ako dvaja ľudia z iných domácností, Johnsonova záhrada praskala vo švíkoch. Z celkového počtu, ktorý bol okolo stovky, ale dorazilo "len" 40 ľudí. V polovici januára tohto roku Boris Johnson potvrdil v parlamente, že sa večierok konal a ospravedlnil to tým, že tam strávil len 25 minút, aj to v domnienke, že pôjde o pracovné stretnutie.

Johnsonove večierky začala tento rok v januári preverovať aj londýnska polícia, ktorá predtým vyšetrovanie tejto záležitosti odmietala. Premiér uviedol, že rozhodnutie polície vec vyšetriť víta. Johnson, sa 31. januára ospravedlnil po zverejnení správy z interného vyšetrovania večierkov v Downing Street. Z dokumentu vyplýva, že niektoré stretnutia v sídle a úrade premiéra počas koronavírusových uzáver predstavovali vážne zlyhania kľúčových ľudí vo vláde a nemali sa konať.

Daily Mirror na začiatku júna napísal, že Johnson sa pred rokom neodobral do karantény po kontakte s nakazeným. Podľa denníka mal ísť do izolácie po nakrúcaní novoročného prejavu na konci roka 2020, pretože jeden z kameramanov mal pozitívny test. Nakazený podľa informácií denníka nemal rúško a od ministerského predsedu bol menej ako dva metre.

V januári priniesla britská televízna stanica ITV informáciu, že Johnson mal narodeninovú oslavu počas prvej koronavírusovej uzávery na jar 2020. Opäť mala byť prítomná aj jeho manželka Carrie. Tentokrát sa podľa ITV na podujatí v premiérovom sídle v Downing Street zúčastnilo 30 ľudí.

Jeden z ďalších škandálov sa týkal zavedenia celoštátnych karanténnych opatrení. Johnson ich na jeseň 2020 vraj odmietal. "Žiadne ďalšie rozdelené lockdowny. Nech sa mŕtvoly vŕšia po tisícoch,"povedal podľa nemenovaných zdrojov premiér v reakcii na poznámku ministra Michaela Govea, že na stráženie nemocníc preplnených covidovými pacientmi bude potrebné nasadiť armádu. Podľa denníka The Times premiér hovoril o tom, že pokojne nechá koronavírus, aby sa "vyradil".