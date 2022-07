Ste skutočne fit? Stačí jednoduchý test, aby ste preverili svoje zdravie aj možné riziká

Ste fit? Ak máte pochybnosti, rýchle základné vyšetrenie si môžete urobiť aj doma. Prečítajte si, ako skontrolovať svoj zdravotný stav a odhaliť možné riziká skôr, ako bude neskoro.

Vyskúšajte pár jednoduchých testov, ktoré by mohli odhaliť jemné, no životne dôležité varovné signály. Píše o tom portál The Sun.

Flexibilita

Sadnite si na zem s nohami vystretými pred sebou a skúste rukami dosiahnuť čo najbližšie k chodidlám. Podľa toho, ako vás telo pustí, môžete vidieť, ako ste na tom s flexibilitou, ale aj so srdcom.

Ak sa nedokážete ohnúť, môže to znamenať zvýšené riziko stuhnutia tepien, čo by mohlo viesť k potenciálnemu kardiovaskulárnemu ochoreniu alebo komplikáciám, najmä ak máte viac ako 40 rokov. Ak sa nemôžete priblížiť k prstom na nohách, vaše srdce môže pracovať ťažšie, preto sa oplatí skontrolovať krvný tlak.

Pokožka

Pozorne sledujte svoju pokožku. Všímajte si, či nedošlo k zmenám v materských znamienkach, bradaviciach alebo léziách. Znamienka sa môžu zmeniť na typ rakoviny nazývaný melanóm, ktorý patrí k najčastejším rakovinovým ochoreniam kože.

Dobrou správou však je, že toto ochorenie je liečiteľné, ak sa zachytí včas. Na kontrolu je ideálna dobre osvetlená miestnosť. Dávajte pozor na zmeny veľkosti, farby, počtu alebo asymetrie materských znamienok, ako aj na akékoľvek svrbiace, krvácajúce alebo boľavé miesta.

Ak ste svetlovlasý, máte veľa materských znamienok alebo pracujete vonku, buďte pri kontrolách kože obzvlášť ostražití.