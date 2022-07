Spôsobí Boris Johnson rozklad vlády? Od utorka sa desiatky zamestnancov vzdali funkcie

"Základom slušnej a zodpovednej vlády je poctivosť, zásadovosť a vzájomný rešpekt. Je mi osobne veľmi ľúto, že musím opustiť túto vládu, pretože sa v nej už tieto hodnoty podľa môjho názoru nedodržiavajú," napísal na Twitteri Brandon Lewis, ktorý bol ministrom pre Severné Írsko od februára 2020.

A decent and responsible Government relies on honesty, integrity and mutual respect - it is a matter of profound personal regret that I must leave Government as I no longer believe those values are being upheld.



I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/EG6u52BdDc