Na výcvik do Británie dorazili prví ukrajinskí vojaci: Čo všetko ich budú učiť?

Na výcvik do Spojeného kráľovstva pricestovala v týchto dňoch prvá rotácia vojakov ukrajinskej armády, oznámil britský minister obrany Ben Wallace. Neuviedol síce, koľko Ukrajincov už dorazilo, celkovo by však mohlo byť v Británii vycvičených až 10.000 ukrajinských brancov. Informoval o tom v stredu denník The Guardian.

Podľa ministra Wallacea bude výcvik ukrajinských vojakov prebiehať podľa základných výcvikových programov britskej armády. Zahŕňať bude používanie zbraní, poskytovanie prvej pomoci na bojisku, poľný výcvik, hliadkovanie a právne zásady vedenia ozbrojeného konfliktu. Každý kurz bude trvať niekoľko týždňov. "Máme ambície zvýšiť rozsah a frekvenciu takýchto kurzov v súlade s požiadavkami ukrajinskej strany," informoval Wallace členov britského parlamentu. Londýn podľa neho rokuje so zahraničnými partnermi, ktorí by výcvik Ukrajincov v Británii mohli podporiť vyslaním inštruktorov alebo poskytnutím potrebného vybavenia. Ministrovo vyhlásenie bolo v stredu zverejnené na webovej stránke britského parlamentu. Výcvik ukrajinských vojakov, ktorý je súčasťou rozsiahleho programu pomoci Kyjevu v boji proti ruskej invázii, bude prebiehať pod vedením britských armádnych inštruktorov vo výcvikových priestorov v rôznych častiach Spojeného kráľovstva. Britská vláda už Ukrajine poskytla alebo prisľúbila vojenskú pomoc vo výške 2,3 miliardy libier, čoho súčasťou je aj vojenský výcvik až 10.000 Ukrajincov na území Spojeného kráľovstva. Podrobnosti o priebehu výcviku sa z bezpečnostných dôvodov nezverejňujú.