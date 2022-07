Delegácia EP smeruje na východné Slovensko: Bude si všímať Rómov i utečencov, navštívi Luník

Päťčlenná delegácia Európskeho parlamentu (EP) zavíta na budúci týždeň na východné Slovensko, aby zhodnotila využívanie prostriedkov politiky súdržnosti na lepšie začlenenie Rómov a pomoc utečencom. Informuje o tom spravodajca TASR. Trojdňovú návštevu pripravil Výbor EP pre regionálny rozvoj na 13. – 15. júla.

Päťčlenná skupina zložená z poslancov štyroch rôznych politických frakcií a päť členských krajín sa počas svojej misie zameria na investície do infraštruktúry financované z prostriedkov kohéznej politiky v regiónoch východného Slovenska. Ide o zdroje, ktoré by mali prispieť k lepšiemu začleneniu príslušníkov rómskej menšiny, utečencov a migrantov do spoločnosti.

Delegáciu Európskeho parlamentu povedie predseda výboru REGI, francúzsky ľavicový europoslanec Younous Omarjee. Členmi delegácie budú aj slovenský europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) zastupujúci skupinu európskych ľudovcov, Constanze Krehlová z Nemecka, Monika Vanaová z Rakúska a Andrej Novakov z Bulharska.

Delegácia EP sa stretne s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity, s vedením Košického a Prešovského samosprávneho kraja, s predstaviteľmi miestnej samosprávy a s lokálnymi zástupcami orgánov zaoberajúcich sa riešením výziev spojených s migráciou.

Okrem toho europoslanci navštívia aj rómsku osadu v Petrovciach nad Laborcom, košické sídlisko Luník IX, tábor pre utečencov z Ukrajiny v Michalovciach a hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom.