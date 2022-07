So sychravým počasím sa ešte nerozlúčime: Na týchto miestach si nezabudnite dáždnik, hrozbou sú aj povodne

S výdatnejšími dažďami treba počítať na časti stredného a na východnom Slovensku až do stredajšieho (6. 7.) rána. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že naďalej platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami.

Podľa meteorológov je však na danom území malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 40 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a krúpami.

Výstrahy platia do stredy do 3.00 h na strednom Slovensku a do 6.00 h na východnom Slovensku.

Meteorológovia zároveň vydali aj hydrologické výstrahy. Výstrahy druhého stupňa platia pre okres Skalica, výstrahy prvého stupňa pre okresy Kežmarok, Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča, Košice a tiež Košice-okolie - Hornád a Košice-okolie - Bodva.