Oznámil opätovnú kandidatúru: O kreslo starostu Ružinova znova zabojuje Martin Chren

Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren bude v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post a opätovne kandidovať na šéfa tejto mestskej časti.

Potvrdil to pre TASR. Kandidovať bude ako nezávislý. Spolu s Tímom Ružinov chce dotiahnuť viaceré rozbehnuté projekty. "Posledné štyri roky sme sa plavili naozaj v zlom počasí. Najprv to bola pandémia nového koronavírusu, potom utečenecká kríza v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Napriek tomu som presvedčený, že sa nám podarilo popasovať sa s týmito i ďalšími nečakanými problémami so cťou," povedal Chren.

Starosta je presvedčený, že mestskú časť sa podarilo uplynulé roky zároveň prebrať z letargie a posunúť ju vpred. Myslí si, že nech by tohtoročné voľby dopadli akokoľvek, samospráva bude odovzdávaná v lepšom stave, než v akom ju v minulosti terajšie vedenie prebralo. "Som presvedčený, že tak ako sa nám podarilo veci rozhýbať, môžeme ešte dupnúť na plyn a pokračovať rýchlejšie v doťahovaní dôležitých projektov, ktoré nás ešte čakajú," poznamenal Chren.

Na starostu Ružinova už ohlásil kandidatúru aj aktivista a publicista Ivor Švihran. Neuchádza sa o podporu žiadnej politickej strany ani hnutia.

Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.