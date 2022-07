Vysoké teploty negatívne ovplyvňujú zdravie domácich zvierat, môžu aj uhynúť: Ako miláčikom pomôcť?

Vysoké teploty negatívne ovplyvňujú zdravie domácich zvierat, napríklad srdcovo-cievny systém, nervovú sústavu či kožu. Pri prehriatí zvierat dochádza v ťažších štádiách k vracaniu, dezorientácii, prípadne kŕčom. Následne môže dôjsť ku kolapsu a úhynu.

Pre TASR to uviedla predsedníčka dozornej komisie Komory veterinárnych lekárov SR Veronika Patoprstá. Domáce zvieratá by podľa nej nemali zostať v uzavretom aute so zavretými oknami. Pri prehriatí začne zviera vyhľadávať tieň, je nepokojné, môže kňučať, dýcha s otvorenými ústami. "V tomto štádiu mu viete pomôcť ochladzovaním a prísunom čerstvej vody," poznamenala veterinárka. V prípade, že sa domáci miláčik potáca, je apatický, prípadne vracia alebo má kŕče, je podľa Patoprstej potrebné vyhľadať čím skôr veterinárnu pomoc. Do príchodu na veterinu mu treba poskytnúť pomoc ako pri miernom prehriatí.

"Je extrémne dôležité, aby sme domácim miláčikom, ale aj hospodárskym zvieratám vytvorili podmienky, v ktorých je možné si udržať správnu telesnú teplotu," hovorí Patoprstá. Základom podľa nej je, aby sa zvieratá mohli ukryť do tieňa s dostatočnou cirkuláciou vzduchu a mohli sa napiť. Pes či mačka sa dajú ochladiť rôznymi spôsobmi. Veterinárka hovorí, že v byte je potrebné zapnúť klimatizáciu, pri pobyte vonku ochladzovať zviera chladnejšou vodou. "Vždy by sa ochladzovanie vodou malo začať odspodu, to je od nôh, a postupne ovlažiť zviera aj na iných častiach tela," odporúča. Patoprstá zároveň upozornila, že ak rozhorúčené zviera hneď ostriekame studenou vodou na hruď, môže dôjsť k šoku. Preto je potrebné postupovať opatrne. Možnosťou je podľa Patoprstej vlhčený uterák, ktorým možno zviera postupne pretierať. Existujú aj ochladzovacie vankúše alebo postroje.

Veterinárka zdôrazňuje, že opatrne treba pristupovať k bezsrstým plemenám. Tie okrem ochladzovania potrebujú aj ochranu kože pomocou UV krémov vhodných pre zvieratá. "Nielenže im hrozí riziko prehriatia, ale aj popálenín, pokiaľ sa tento krok zanedbá. V horšom prípade môže dôjsť po čase k tvorbe zhubných nádorov - melanómov," varuje. Základným pravidlom je vyhýbať sa vonkajším priestranstvám počas najväčšieho tepla. So psami by sa malo chodiť na prechádzky skoro ráno alebo neskoro večer, odporúča Patoprstá. Pokračuje, že sa treba vyhnúť rozhorúčenému asfaltu a zdržiavať sa najlepšie pod stromami alebo na iných tienistých miestach. "Nezabúdajme si vziať so sebou vodu v prípade, že je pes počas prechádzky smädný alebo ideme na dlhšiu vychádzku do prírody," hovorí veterinárka.