Oslavy na Zemi aj vo vesmíre: Ruskí kozmonauti sa tešili z dobytia Luhanskej oblasti, fotili sa s vlajkou

Oslavovali tak dobytie Luhanskej oblasti ruskými jednotkami. Na fotografii, na ktorej Oleg Artemiev, Denis Matvejev a Sergej Korsakov pózujú s vlajkami DĽR a LĽR, sa nachádzajú aj nápisy "Deň oslobodenia Luhanskej ľudovej republiky! Oslavujeme na Zemi aj vo vesmíre".

Vo vyhlásení Roskosmosu sa uvádza, že kozmonauti na ISS sa "pripájajú ku gratuláciám vodcovi LĽR Leonidovi Pasečnikovi ku dňu veľkého víťazstva". Artemieva, Metvejeva a Korsakova dopravila na ISS v marci kozmická loď Sojuz MS-21, ktorá približne tri hodiny predtým vzlietla z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane.

Trojica kozmonautov sa podľa denníka The Guardian krátko pred vstupom do priestorov ISS prezliekla do žltých letových kombinéz s modrými prvkami. Vyvolalo to dohady, že si zámerne vybrali kombinézy vo farbách ukrajinskej vlajky, čo však samotní kozmonauti popreli. Každý člen posádky si podľa nich sám vybral, do akej kombinézy sa oblečie. Žltú farbu si údajne vybrali preto, lebo mali nadbytok žltého materiálu, ktorý bolo treba použiť.

In a message posted to the official Roscosmos Telegram channel,Oleg Artemyev,Denis Matveyev & Sergey Korsakov are holding each of the flags of the 2 occupied territories,which are recognised as legitimate authorities only by 🇷🇺 & 🇸🇾 among @UN member states https://t.co/aqdcidfx3q