Trúfa si! Pápež sa odhodlal k ráznemu kroku: Toto urobí, aby pomohol ukončiť vojnu na Ukrajine

Pápež František uviedol, že by chcel v blízkej budúcnosti navštíviť Moskvu a Kyjev, aby tak prispel k ukončeniu vojny na Ukrajine.

V rozhovore, ktorý v pondelok zverejnila agentúra Reuters, tiež odmietol špekulácie, že by mohol pre zdravotné problémy čoskoro odstúpiť z pápežského stolca. Podľa vlastných slov by František mohol cestovať do Ruska a na Ukrajinu po tom, ako 24.–30. júla absolvuje návštevu Kanady.

"Keď sa vrátim z Kanady, je možné, že sa mi podarí ísť na Ukrajinu. Najskôr sa musím vydať do Ruska, aby som mohol nejako pomôcť, ale chcel by som navštíviť obe hlavné mestá (Moskvu aj Kyjev)," uviedol pápež v exkluzívnom rozhovore, ktorý agentúre Reuters poskytol v sobotu vo svojej vatikánskej rezidencii.

Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin je podľa neho v súvislosti s možnou cestou do Moskvy v kontakte so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.

Reuters pripomína, že ruskú metropolu ešte nenavštívil ani jeden pápež. František, ktorý opakovane odsúdil ruský vojenský vpád na Ukrajinu, chcel navštíviť Moskvu už pred niekoľkými mesiacmi. Kremeľ vtedy podľa neho reagoval, že na takúto cestu ešte neprišiel ten správny čas. V rozhovore pre Reuters však naznačil, že v tejto otázke možno došlo k určitému posunu.