Návrat stalinského teroru? Po vedca si do nemocnice prišla ruská federálna služba, o dva dni zomrel

Ruský vedec Dmitrij Kolker, ktorého koncom minulého týždňa zatkli pre podozrenie z vlastizrady a previezli do Moskvy napriek tomu, že bol v terminálnom štádiu rakoviny pankreasu, krátko po prevoze zomrel. Podľa agentúr AFP a Reuters o tom v nedeľu informovali jeho právnici i jeho syn Maxim.

O Kolkerovom vzatí do väzby rozhodol súd v Novosibirsku 30. júna. Väzobne stíhaný mal byť do 29. augusta.

Fyzika vzali do väzby priamo z lôžka nemocnice v Novosibirsku, kde bol hospitalizovaný. Následne absolvoval viac ako štvorhodinový let z Novosibirska do Moskvy, kde ho podľa právnikov previezli do vyšetrovacej väznice Lefortovo. Druhého júla bol prevezený do nemocnice, kde v ten istý deň zomrel.

Rodina a právnici uviedli, že Kolkera zadržala a jeho dom prehľadala Federálna bezpečnostná služba (FSB). Dodali, že obvinenia z vlastizrady, za ktoré v Rusku hrozí trest až 20 rokov, boli vznesené na základe prednášok, ktoré Kolker predniesol na medzinárodnej konferencii v Číne, hoci ich obsah FSB schválila.

Dmitrij Kolker bol vedúcim Laboratória kvantových optických technológií na Inštitúte laserovej fyziky sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied a Novosibirskej štátnej univerzity, ako aj profesorom na Katedre laserových systémov Štátnej technickej univerzity v Novosibirsku.

Kolkerov bratranec Anton Dianov pre agentúru Reuters označil vznesené obvinenia za absurdné i "mimoriadne kruté", pretože "vedeli, že je na smrteľnej posteli, a rozhodli sa ho zatknúť". Okrem vedeckej kariéry bol 54-ročný Kolker aj veľmi úspešným koncertným klaviristom a organistom, ktorý vystupoval v Rusku aj v Európe.

Právnik Alexandr Fedulov pre agentúru Reuters uviedol, že sa neúspešne pokúsil kontaktovať FSB aj väznicu. Dodal, že v pondelok podá právnu sťažnosť na okolnosti Kolkerovho zadržania.