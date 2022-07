Česi budú chrániť náš vzdušný priestor: Vďačné slová Hegera

Česko od septembra pomôže Slovensku s ochranou vzdušného priestoru. Premiér Petr Fiala to oznámil v nedeľu v diskusnom programe Otázky Václava Moravca v Českej televízii.

Slovenský premiér Eduard Heger, ktorý bol hosťom programu, to ocenil rovnako ako vyslanie českých vojakov na ochranu našich východných hraníc. TASR správu prevzala od portálu ČT24.

Slovensko v júni požiadalo Českú republiku o pomoc pri ochrane vzdušného priestoru, kým neprevezme objednané americké stíhačky F-16.

"Nepochybne vyhovieme. Myslím, že je to krásny príklad nielen obrannej spolupráce, ale aj dôvery. Pomôžeme Slovensku dovtedy, kým bude mať k dispozícii nové lietadlá. A počítame s tým, že zase nám niekto pomôže, ak budeme mať problémy," povedal Fiala. Zdôraznil, že je to aj v záujme Českej republiky, keďže Slovensko hraničí s Ukrajinou, ktorá sa bráni ruskej invázii.

"Som veľmi vďačný, že naše krajiny sú nielen historicky blízke, ale aj vzťahy sa zlepšujú. Boli ste jedni z prvých, ktorí nám poskytli vojakov, teraz nám budete chrániť vzdušný priestor," uviedol Heger, ktorého cituje portál Novinky.cz.

Odhadol, že Slovensko bude pomoc českých stíhačiek potrebovať zhruba rok. Pripustil zároveň, že "v hre" je aj to, že SR by svoje migy postúpila Ukrajine. "Ale nechcem to hovoriť podrobne, pretože nás aj Ukrajina požiadala, aby sme túto techniku nešpecifikovali," dodal podľa portálu ČT24.

Americké stíhačky F-16, ktoré objednala minulá slovenská vláda, by podľa Hegera mali doraziť do konca roku 2024. Och dodanie sa oneskorilo v dôsledku pandémie koronavírusu a celosvetovému nedostatku čipov. Nahradiť majú ruské stroje MiG-29.