Západní lídri si robili srandu z Putinovej postavy: Kontroverzná odpoveď, ktorá zahanbila každého z nich!

Vladimir Putin povedal, že predstava nahého britského premiéra Borisa Johnsona, je nechutná. Lídri zo Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Nemecka, Francúzska, Kanady, Japonska a Talianska sa stretli minulý víkend na 47. summite G7.

Britský premiér na podujatí využil príležitosť “podpichnúť” ruského prezidenta. “Obliecť si bundu? Vyzliecť si bundu? Vyzliecť si všetko?” žartoval na adresu Putina, ktorý je známy tým, že sa nehanbí ukázať svoju postavu. Kanadský premiér Justin Trudeau doplnil, že možno by mali okopírovať Putinovu polonahú pózu na koni.

Putin pochopiteľne nebol z týchto poznámok nadšený. “Neviem, či sa chceli vyzliecť od pása hore alebo od pása dole, ale myslím si, že v oboch prípadoch by to bol nechutný pohľad,” povedal na summite v Tadžikistane. “Je potrebné mať telo a dušu v harmónii. Aby ste ju dosiahli, musíte prestať piť alkohol a začať športovať. Svojich západných kolegov poznám osobne a teraz nemáme najlepšie vzťahy. Títo lídri by mohli dosiahnuť úspech, keby chceli, ale musia na sebe pracovať,” pokračoval v myšlienke.

Nie je to prvýkrát, čo sa Putin vyjadril k svojim fotografiam s holou hruďou. “Keď som na dovolenke, nevidím dôvod schovávať sa za kríkmi, nie je na tom nič zlé,” odpovedal na otázku novinára, či nie sú takéto fotky nevhodné vzhľadom na jeho pozíciu štátnika.