Ľudská zlosť nepozná hraníc! Ženu na ulici urážajú okoloidúci: Dôvodom je jej obočie

Žena má zrastené obočie a trochu chĺpkov nad hornou perou. Tak málo stačí na to, aby ju okoloidúci na ulici slovne napádali.

Eldina Jaganjac, ktorá má na Instagrame viac ako 25-tisíc sledovateľov, sa rozhodla prijať svoju prirodzenosť a ignorovať, čo si myslia ostatní. Vonku na verejnosti často upúta pozornosť, píše portál ladbible.com. „Na ulici za mnou prišli ľudia, ktorí mi hovorili, že je to super, no zopár ľudí na mňa kričalo. Spočiatku to bolo nepríjemné, ale ak niektorí ľudia nemajú na práci nič iné, len kričať na cudzích ľudí, nech je tak,“ povedala Eldina.

„Nechcem plytvať energiou na niekoho, kto má zjavne príliš veľa času,“ dodala. 31-ročná žena, ktorá pracuje ako učiteľka v dánskej Kodani, sa podelila o to, že sa stala aj obeťou internetových trolov. „Sem-tam som dostala nejaké hrubé komentáre, ale len veľmi málo bolo od dospelých. Väčšinou to boli tínedžeri, ktorí mi hovorili, ako vykonávať umenie osobnej starostlivosti. Naozaj originálne,“ hovorí.

Eldina si všimla ešte v puberte, že jej rovesníčky si začali trhať obočie a holiť si nohy, pretože chceli vyhovieť bežným štandardom krásy. Nikdy sa však necítila pod tlakom, aby ich v tom nasledovala. „Niektoré kamarátky hovorili, že je to v pohode, pokiaľ som si nechala narásť obočie, niektoré si to nevšimli a väčšine to bolo jedno,“ vysvetlila.

Mnohé mladé ženy Eldinu oslovili s tým, že sa cítia pod tlakom dokonale odstraňovať všetky chĺpky na tele a dodržiavať štandardy spoločnosti. „Myslím, že moja rada by bola, že ak vás ľudia nemajú radi, vždy si môžete nájsť nových priateľov. Vždy môžete nájsť iné skupiny ľudí, ktorí budú akceptovať a vážiť si vaše myšlienky a pocity. A naozaj sa chcete páčiť niekomu taká, aká v skutočnosti nie ste?“