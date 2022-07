Zelenskyj gratuluje českému premiérovi k predsedníctvu v EÚ: Som pripravený na spoluprácu!

"Želáme vám úspechy pri implementácii ambicióznych priorít, kde jednou z kľúčových je podpora Ukrajiny," napísal na Twitteri Zelenskyj a dodal, že Ukrajina je pripravená spolupracovať na európskej agende, ktorá sa jej bude týkať. Fiala sa mu poďakoval a uviedol, že sa na spoluprácu teší.

Congratulations to @P_Fiala on the start of 🇨🇿 Presidency of the @EUCouncil. We wish you success in implementing the ambitious priorities of @EU2022_CZ, key among which is support for 🇺🇦. Ready for cooperation in implementing the European agenda of 🇺🇦 #EU2022CZ #EmbraceUkraine