Prázdniny sa začali, čo s deťmi? Ich program treba organizovať efektívne a zmysluplne: Psychologička radí

Rodičia by mali efektívne, zmysluplne a aj zábavne zorganizovať prázdninový čas dieťaťa. Rozdiely v trávení letného času závisia od veku dieťaťa, ale aj od zvykov rodiny. V súvislosti so začiatkom letných prázdnin to pre TASR uviedla psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Beáta Sedlačková.

"Ideálne je opýtať sa detí samotných, po čom naozaj túžia. Ponúknuť im na výber z viacerých možností. V závislosti od veku by sme mali deti zapájať do plánovania aktivít aj výberu dovolenky," uviedla psychologička. Deti môžu vyhľadávať informácie a zaujímavosti o mieste, kde budú rodiny tráviť voľný čas. Každý rodič podľa Sedlačkovej najlepšie pozná vlastné dieťa a vie, aká forma oddychu mu najviac vyhovuje. Podľa nej nie je vhodné zachádzať do extrémov, napríklad preceňovať sily dieťaťa, ktoré nie je veľmi pohybovo nadané, a snažiť sa ho doviesť k vypätým športovým výkonom. "Prázdniny by mali byť aj o bezpečí a ochrane detí," povedala.

Deti sa učia podľa slov psychologičky najmä pozorovaním a napodobňovaním správania dospelých. "Ak očakávame, že budú deti počas prázdnin aktívne, sami by sme tak mali tráviť čas," upozornila. Vhodné je podľa nej aj striedanie aktivít – športových a relaxačných.

"Učenie a vzdelávanie v zmysle upevňovania vedomostí je možné u najmenších prváčikov – hravou formou, aby nezabudli základy, ktoré si tento školský rok osvojili. Zopakovať si vedomosti napríklad čítaním kníh, písaním listov z výletov starým rodičom," povedala Sedlačková.

Cez prázdniny sa podľa psychologičky z VÚDPaP učenie stáva zážitkovým, presúva sa zo školských lavíc do reálneho života. "Učíme a vzdelávame sa celý život, deti majú možnosť spoznávať nové miesta, zážitky, stretávať sa so zaujímavými ľuďmi, rozvíjať sociálne zručnosti, tvorivosť, byť viac v kontakte s prírodou, zvieratami," poznamenala. Ako ďalej zdôraznila, návšteva múzea, detského divadla v prírode, prázdniny u starých rodičov a detské tábory sú veci, ktoré deti nesmierne obohacujú, v živote posúvajú a cez školský rok na ne nie je až tak veľa času. "Nemali by sa snažiť dobiehať cez prázdniny to, čo sa cez školský rok nestihlo, zameškalo. Treba ísť deťom príkladom, tešiť sa z toho, čo je tu a teraz, čo nám naša životná situácia ponúka," uzavrela.