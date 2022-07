Neviete, čo s deťmi cez leto? Unikátny festival ponúka množstvo atrakcií i vzdelávacích aktivít

Letné prázdniny v rozprávkovom duchu otvára v piatok na Liptove piaty ročník festivalu ZA7HORAMi. Podľa jeho projektovej manažérky Kataríny Šarafínovej potrvá šesť dní a pre rodiny s deťmi ponúka na siedmich miestach v regióne množstvo atrakcií, tvorivých dielní a vzdelávacích aktivít.

Festival sa koná od piatka do 4. júla a od 9. do 10. júla. Domovským stánkom zostáva Liptovský Ján, opäť však zavíta aj do iných lokalít po celom Liptove. "Rozprávkami to bude žiť počas prvých dvoch júlových víkendov aj v Liptovskom Mikuláši, v Maladinove, Liptovskom Hrádku, v Hrabovskej doline a v Jasnej. Týmto spôsobom sa snažíme vyhovieť väčšiemu množstvu záujemcov a dovolenkárov, ktorí si môžu vybrať nielen termín a miesto, ale aj program, ktorý ich najviac zaujme," vysvetlil predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Ján Blcháč.

Návštevníci sa môžu tešiť na takmer štyri desiatky rozprávkových príbehov v podaní 12 bábkových divadiel z celého Slovenska. Piate výročie prídu osláviť aj tradičné detské hviezdy, ako Paci Pac, Spievankovo, Sranda Banda, Sníček Hugo, Teáter Komika a kúzelník Talostan. "Našou ambíciou je nielen zabávať, ale aj vzdelávať. Aj tento rok sme pripravili množstvo interaktívnej zábavy na tému ochrana prírody, života a zdravia, deti budú súťažiť vo finančnej olympiáde, naučíme ich správne si umývať zuby a športovať," doplnil riaditeľ festivalu Michal Rybanský s tým, že vstup na jednotlivé festivalové miesta je pre návštevníkov bezplatný.

Podujatie spolufinancuje OOCR Región Liptov aj z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 30.600 eur.