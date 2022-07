Strategický Hadí ostrov je opäť slobodný: Takto vidí Zelenskyj prekvapivý krok ruskej armády

Ukrajinský Hadí ostrov je "opäť slobodný", uviedol v noci na piatok vo svojom pravidelnom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala zo stanice CNN a agentúry Reuters.

"Hadí ostrov je strategickým miestom, a výrazne to mení situáciu v Čiernom mori. Zatiaľ to nezaručuje bezpečnosť, zatiaľ to nezaručuje, že sa nepriateľ nevráti. Do značnej miery to však už obmedzuje aktivity okupantov. Krok za krokom ich vyženieme z nášho mora, z našej zeme a nášho neba," povedal Zelenskyj.

Malé, ale strategické územie Hadieho ostrova bolo dejiskom počiatočných sálv vojny na Ukrajine s požiadavkou ruskej vojnovej lode, ktorá vyzvala ukrajinských obrancov ostrova, aby sa vzdali. Tí jej však odpovedali: "Ruská vojnová loď, choď do r**i," pripomína Sky News.

Ostrov leží približne 30 kilometrov od pobrežia Ukrajiny a nachádza sa blízko námorných trás vedúcich k úžine Bospor a Stredozemnému moru. Rusko vo štvrtok stiahlo svoje sily z ukrajinského Hadieho ostrova. Odchod ruskej armády z neho potvrdilo ruské ministerstvo obrany i ukrajinské operačné velenie Juh.