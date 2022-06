Boris Johnson si voči Putinovi poriadne dovolil: Moskva učinila rázny krok, jej reakcia je impozantná

Rusko si vo štvrtok predvolalo britskú veľvyslankyňu v Moskve Deborah Bronnertovú pre "urážlivé" výroky britského premiéra Borisa Johnsona na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina. Vo vyhlásení to uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Bronnertovej sme tlmočili, že Rusko je proti "otvorene urážlivým vyjadreniam britských predstaviteľov voči Rusku, jeho lídrovi, predstaviteľom a obyvateľom", píše sa vo vyhlásení. "V slušnej spoločnosti je zvykom ospravedlniť sa za takéto poznámky," dodal ruský rezort diplomacie.

Johnson v utorok pre nemeckú stanicu ZDF povedal, že Putin by nezačal vojnu na Ukrajine, ak by bol žena. "Keby bol Putin žena, čo evidentne nie je, ale keby bol, podľa môjho názoru by sa nepustil do takej šialenej, mačistickej vojny a násilia, akého sa teraz dopúšťa. Ak chcete dokonalý príklad toxickej maskulinity, tak je to presne to, čo robí (Putin) na Ukrajine," uviedol Johnson.

Putin na to reagoval, že niekdajšia britská premiérka Margaret Thatcherová sa rozhodla začať vojenské ťaženie proti Argentíne o Falklandské ostrovy.

Šéf britského rezortu obrany Ben Wallace vyvolal hnev Moskvy, keď obvinil hovorkyňu ruského ministerstva zahraničných vecí Mariju Zacharovovú z toho, že sa každý týždeň všetkým vyhráža jadrovými zbraňami. Ruské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo, že je "neprijateľné", aby britskí predstavitelia zámerne šírili nepravdivé informácie o údajných hrozbách jadrovými zbraňami zo strany Ruska.