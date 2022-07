Chcela svadobné šaty za 11-tisíc eur: Rovnaké si dokázala sama vyrobiť za 200! Výsledku nebudete veriť

Svadobné šaty môžu stať majland. Nevesta Julia však ušetrila tisíce eur na tom, že si ch vyrobila sama.

Julia sa so svojím výtvorom pochválila na sociálnej sieti TikTok. Šaty luxusnej značky Galia Lahav stoja približne 10.800 eur. Ona minula „len“ 163 eur a 96 centov na látku, z ktorej si šaty ušila, a ďalších 58 eur a 7 centov na body. Nevesta sa na sociálnej sieti podelila aj o to, ako šaty vytvorila – podarilo sa jej to bez šijacieho stroja alebo akýchkoľvek ozdobných techník šitia, píše The Sun.

„Šaty sú z troch kusov, urobila som dve sukne. Jedna je väčšia, druhá menšia, aby sa dala podsunúť, takže to nie je také priesvitné,“ vysvetľuje. Následne nastrihala kúsky čipky, ktoré prišila na body. Zadnú časť háčikov z podprsenky použila na zapnutie sukne. Julia mala šaty na svojej svadobnej hostine. Na samotnej svadbe mala podľa britského bulváru šaty po svojej starkej. Svojím výtvorom si na TikToku vyslúžila veľkú chválu.