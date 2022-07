Hviezda sociálnej siete pre dospelých prezradila šokujúcu informáciu: Dieťa so študentom?!

Bývalá učiteľka dejepisu, ktorá sa momentálne živí tým, že na sociálnej sieti OnlyFans zverejňuje pikantný obsah, otehotnela po jednorazovom nočnom úlete s bývalým študentom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Amy Kuppsová (33), ktorá je okrem iného aj bývalou modelkou, čaká už tretie dieťa. Výnimočné je, že to tretie má so svojím bývalým študentom, s ktorým strávila noc. Portál news.com.au píše, že k osudnej noci došlo, keď bola pod vplyvom alkoholu. Exučiteľka zo Severnej Karolíny v USA sa už v minulosti dostala na titulky bulvárov vďaka svojim kontroverzným mimoškolským aktivitám. V minulosti sa podľa informácií, ktoré zverejnil portál news.com.au, nebránila ani pomerom so ženatými mužmi, či ženami.

Na začiatku roka 2022 bola Amy v nočnom klube. Tam po nej pokukoval mladší muž. Dvojica odišla z podniku ruka v ruke. Šok nastal ráno, keď sa vedľa seba prebudili. Dovtedy neznámy muž ju totiž oslovil „pani učiteľka“. „Pamätáš si ma?“ dodal. V tej chvíli si uvedomila celú situáciu. „Celý môj svet sa obrátil hore nohami,“ prehlásila exučiteľka. „Povedal mi, že je mojím bývalým študentom. Dokonca vytiahol ročenku, aby to dokázal,“ dodala Amy, ktorá sa bráni tým, že keby vedela, o koho ide, neodišla by s ním.

„Jeho učiteľkou som bola v roku 2016, keď mal 16 rokov. Teraz má 22,“ opisuje celú situáciu Američanka, ktorá mala v úmysle s mladým mužom prerušiť vzťahy. Všetko sa však skomplikovalo, keď zistila, že je tehotná. „Onemela som,“ okomentovala nečakané zistenie Amy, ktorá o sebe tvrdí, že je silno veriaca, a preto potrat neprichádza do úvahy. Jej bývalý študent po zistení tejto informácie ostal prekvapený a vystrašený. „Má len 22, študuje na vysokej škole, chápem ho,“ vysvetľuje Amy.

Povedala mu, že sa ničoho nemusí báť, keďže finančne je na tom dobre: „Nechcem s ním vzťah.“ Podľa portálu je šťastná a dieťa bude vychovávať sama. „Jeho rodina to netuší, boli by veľmi sklamaní. Keď bude v budúcnosti pripravený, bude vítaný stretnúť sa so svojím dieťaťom,“ vyhlásila Amy, ktorá má ešte osemročného chlapca a 10-ročné dievčatko.

Deti vychováva sama. V čase písania článku je bývalá učiteľka v šiestom mesiaci tehotenstva a peniaze zarába na sociálnej sieti pre dospelých. Tvrdí, že mnoho jej fanúšikov ani nespozorovalo, že je tehotná aj napriek tomu, že prsia má dvakrát väčšie. „Len raz na to niekto upozornil,“ povedala s tým, že na budúcnosť sa teší.