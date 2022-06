Hraničné prechody s Ukrajinou praskajú vo švíkoch: V kolóne si počkáte celé hodiny v oboch smeroch

Pred hraničnými priechodmi Ubľa – Malyj Bereznyj a Vyšné Nemecké – Užhorod sa tvoria kolóny osobných motorových vozidiel. Podľa aktuálnych informácií z webstránky finančnej správy sa na hraniciach čaká hodiny.

Finančná správa (FS) na svojom webe informuje, že na priechode Ubľa - Malyj Bereznyj sa zdržia osobné autá pri vjazde na Slovensko približne polhodinu a pri vjazde na Ukrajinu 30 hodín. Na priechode Vyšné Nemecké - Užhorod sa vodiči prichádzajúci z Ukrajiny zdržia približne hodinu a pol a v smere zo Slovenska 27 hodín.

"Finančná správa po dohode s ukrajinskou stranou prijala mimoriadne opatrenie a výstup vozidiel s prevoznými evidenčnými číslami z územia EÚ je od nedele 26. júna od 00.00 h umožnený aj cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod. Tieto automobily sú po vstupe do colného priestoru vybavované priebežne, avšak slovenské colné orgány nemajú vplyv na rýchlosť a priebeh colného konania na ukrajinskej strane," uviedla hovorkyňa Colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová.

Od 11. apríla do 29. júna vybavili príslušníci FS na slovensko-ukrajinských cestných hraničných priechodoch 9766 vozidiel, z toho od pondelka (27. 6.) do stredy (29. 6.) to bolo 1106 vozidiel.