Arogantný kolobežkár v Petržalke ťažko zranil ženu: Neuveriteľné, čo spravil potom!

V bratislavskej Petržalke sa v stredu (29. 6.) večer zrazili kolobežkári. Žena sa pri nehode ťažko zranila, museli ju previezť do nemocnice. Kolobežkár po náraze nezastavil, po jeho totožnosti pátra polícia. O prípade informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

"Podľa doterajších informácií počas jazdy 55-ročnej ženy na ceste pre cyklistov v blízkosti Tematínskej ulice do nej z boku mal naraziť iný kolobežkár, v dôsledku čoho žena spadla a utrpela ťažké zranenie dolnej končatiny vyžadujúce si jej prevoz do nemocnice. Kolobežkár po náraze do ženy nezastavil, v jazde pokračoval a z miesta nehody odišiel," priblížil hovorca. Liečba zranenej nohy má trvať viac ako 42 dní.

V súvislosti s nehodou bratislavskí policajti apelujú na používateľov kolobežiek a elektrokolobežiek, aby zodpovedným prístupom a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky predišli neželaným a v niektorých prípadoch až tragickým následkom na cestách.