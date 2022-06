Premiér okrem žiakov myslí aj na učiteľov: Chce pomôcť tým, na ktorých sa zabúda

Učitelia sú kategória zamestnancov, ktorá potrebuje výrazne pomôcť. Uviedol to vo štvrtok predseda vlády SR Eduard Heger po tom, ako odovzdal piatakom koncoročné vysvedčenia v Základnej škole Pavla Marcelyho v Bratislave. Zdôraznil, že vzdelávanie a zdravotníctvo majú pre neho najvyššiu prioritu.

Dôležitosť premiér kladie na školstvo, podľa jeho slov o tom svedčia aj kroky vlády. Poukázal aj na plán obnovy, z ktorého má do školstva smerovať množstvo financií nielen do infraštrukúry, ale aj do kvality v školstve. "Veľmi intenzívne rokujeme so zástupcami učiteľov, čiže odborármi," uviedol na margo učiteľov, ktorí požadujú vyššie platy.

Premiér povedal, že vo štvrtok telefonoval s predsedom školských odborárov Pavlom Ondekom a dohodli si ďalšie rokovanie. "Stretnutia budú pokračovať počas leta, aby sme od jesene mohli priniesť odpoveď, ktorá pomôže učiteľom nielen zotrvať v tejto profesii, ale sa aj rozvíjať," dodal.

Premiér je rád, že sa končí školský rok bez pandemických opatrení. Žiakom pogratuloval k výsledkom vzdelávania, zaspomínal si okrem iného aj na školské roky z jeho mladosti. "Vyzdvihli sme spoločne, že chodenie do školy nie je o známkach, ale je o vzdelávaní a o vedomostiach, o tom, aby sa naučili čo najviac dobrých vecí pre život," povedal. Toto sa podľa neho darí a bude to v najbližších mesiacoch cieľom práce štátu.

"Finišuje sa reforma osnov vzdelávania, počas leta nás čakajú intenzívne rokovania so zástupcami učiteľov, pedagógov, ale aj nepedagogických zamestnancov, aby sme dohodli lepšie podmienky ohodnotenia týchto ľudí," uviedol premiér.

Ako dodal, uvedomuje si, že každá úspešná krajina stojí na vzdelaných ľuďoch. "Všetci si prajeme, aby nový rok bol bez obmedzení," povedal s tým, že žiakom praje pokojné prázdniny.

Vo štvrtok sa končí školské vyučovanie pre 490 618 žiakov základných a 214 664 študentov stredných škôl. Po prvý raz sa svojím koncoročným hodnotením bude môcť pochváliť aj 58 173 prváčikov. Od piatka 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, do lavíc sa žiaci opäť vrátia 5. septembra.