NATO označilo Rusko za pôvodcu humanitárnej katastrofy: Ukrajina tento jasný postoj víta

"Severoatlantická aliancia dnes v Madride ukázala, že vie prijímať ťažké, avšak zásadné rozhodnutia. Vítame jasný postoj NATO k Rusku, ako aj pristúpenie Fínska a Švédska. Silná a aktívna podpora Ukrajiny pomôže chrániť euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu," napísal Kuleba na sociálnej sieti Twitter.

Today in Madrid, NATO proved it can take difficult, but essential decisions. We welcome a clear-eyed stance on Russia, as well as accession for Finland and Sweden. An equally strong and active position on Ukraine will help to protect the Euro-Atlantic security and stability.