Toto leto si môžete vychutnať bez dymu. Na trhu je absolútny hit sezóny, ktorý vás dostane

Slnko, voda, relax a drinky. Takto vyzerá predstava ideálneho horúceho dňa. K pohodičke si môžete dopriať aj elektronickú cigaretu so sviežimi príchuťami, ktorá je absolútnou novinkou tohto leta.

Čo môže byť lepšie, ako si užívať horúci letný deň niekde pri vode či s priateľmi pri dobrom drinku? Mnohí zrelaxujú aj vďaka vychutnaniu si obľúbenej cigarety, no okolie často otravuje práve smradľavý dym. V súčasnosti to už nemusí byť žiadny problém. Skvelým riešením je bezdymová alternatíva, teda elektronická cigareta, ktorá neprodukuje nepríjemný štipľavý dym ani decht.

E-cigarety znižujú zdravotné riziká

Na Slovensku fajčí približne pätina dospelých.1 Aj keď ideálnym riešením by bolo, keby fajčiari úplne prestali s užívaním tabaku a nikotínu, zbaviť sa tohto návyku pre nich nie je úplne jednoduché. Moderné bezdymové výrobky ponúkajú fajčiarom klasických cigariet, ktorí sa tohto zlozvyku nevedia alebo nechcú zbaviť, lepšiu, menej rizikovú alternatívu.

Pri procese horenia a následného vdychovania dymu pri klasických cigaretách totiž vznikajú vážne zdravotné riziká, ktoré sa však pri používaní elektronických cigariet a systému zahrievania tabaku výrazne znižujú. Aj keď bezdymové výrobky nie sú úplne bez rizika, keďže dodávajú telu nikotín, ktorý je návykový, produkujú však podstatne menej škodlivých látok.

Revolučná novinka

Najväčší distribútor tabakových výrobkov na Slovensku, spoločnosť Philip Morris International, pokračuje v napĺňaní vízie sveta bez cigaretového dymu. Cieľom spoločnosti je postupne nahradiť cigarety menej škodlivými produktmi. Firma preto teraz rozšírila svoju ponuku bezdymových zariadení na našom trhu o revolučnú fresh novinku – elektronickú cigaretu IQOS VEEV, ktorá vás očarí svojou praktickosťou, ladným výzorom a sviežimi letnými príchuťami.

Vyvinutá bola vo Švajčiarsku na základe dlhoročného vývoja a výskumu. „Som presvedčený, že značka IQOS, ktorá si u nás v priebehu uplynulých piatich rokov dokázala získať dôveru už stoviek tisíc užívateľov, dokáže osloviť ešte širší okruh dospelých fajčiarov. Za prvých 20 dní v predaji si zariadenie IQOS VEEV našlo dôveru už u takmer 10 000 spotrebiteľov,“ prezradil Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia s.r.o.

Budete ju chcieť vyskúšať

Na rozdiel od známeho zariadenia na nahrievanie tabaku IQOS predstavuje novinka IQOS VEEV elektronickú cigaretu, ktorá za pomoci inteligentnej technológie odparuje nikotín obsahujúci e-kvapalinu pri teplote 200 − 220 °C na princípe vapingu. Celá táto nová technológia je navrhnutá tak, aby zabránila prehriatiu, spálenej chuti a zaistila, že zariadenie v priemere produkuje o viac ako 95 % nižšie množstvo škodlivých chemických látok v porovnaní s klasickými cigaretami.2

Chuť leta

IQOS VEEV bol navrhnutý tak, aby užívateľovi dokonale padol do ruky. Telo prístroja vyzerá veľmi štýlovo a moderne. Je z hliníka, má leštený povrch, je vyfrézovaný z jediného hliníkového bloku, čo zlepšuje kvalitu aj odolnosť. Vybrať si môžete z piatich trendy farieb Copper Rose, Velvet Grey, Marine Blue, Lucid Teal a Brilliant Gold. Odporúčaná cena zariadenia je 19 eur, pričom v balení je cigareta, nabíjačka a štyri náplne.

Dizajnový IQOS VEEV je na batériu, nabíja sa pomocou USB-C kábla, naplno sa dobije za menej ako 35 minút, a dokonca sa dokáže sám vypnúť, aby si batériu šetril. Do zariadenia sa vkladajú rôzne voňavé náplne. Vybrať si môžete zo siedmich letných fresh náplní s tabakovou príchuťou Classic Auburn, Classic Blond, so sviežou príchuťou Green Mix, s mentolovou príchuťou Classic Mint a z voňavých ovocných príchutí Sunglow Mix, Red Mix a Mauve Mix. Každá 1,5 ml náplň vydrží zhruba 400 potiahnutí. Cena krabičky s dvomi náplňami je 5,90 eur. Novinkou je aj to, že keď si z cigarety potiahnete, zacítite na perách jemnú vibráciu, ktorej intenzitu si môžete sami regulovať.

Potešíte okolie

Fajčiari sa často stretávajú s negatívnymi reakciami okolia známych či rodiny, ktorým cigaretový dym smrdí a navyše ovplyvňuje aj ich zdravie. Pri IQOS VEEV vám toto nehrozí, pretože kvapalné častice sa odparujú a nezostávajú v okolí, nemá negatívny vplyv na ovzdušie v interiéri a nespôsobuje druhým pasívne fajčenie. Navyše aerosól produkovaný IQOS VEEV zanecháva na zuboch výrazne menej škvŕn.

Aj cez apku

Ak patríte medzi technické typy, ktoré idú s dobou, aj táto správa vás poteší. K dispozícii je mobilná online aplikácia, ktorá vám umožní prispôsobiť si nastavenie cigarety podľa svojich potrieb. Pomocou aplikácie si môžete nastaviť napríklad veľkosť vyfúknutého oblaku aerosólu, vybrať druh vibrácie alebo ju uzamknúť či zablokovať. Rovnako si viete sledovať aj rôzne štatistiky používania. Do online apky sa dostanete pri používaní iOS aj Android cez web a svoj účet.

Myslia eko

Spoločnosť Philip Morris International sa dlhodobo zaujíma o inovatívne riešenia pri zvyšovaní trvalej udržateľnosti. Použité náplne VEEV môžete priniesť do ktorejkoľvek IQOS predajne a tie sa nechajú ekologicky zlikvidovať v rámci spätného zberu elektroodpadu. Alebo ju môžete sami separovať do zberných nádob na elektroodpad.

IQOS VEEV v číslach

Počet farieb: 5

Počet náplní: 7

Objem e-kvapaliny: 1,5 ml na náplň

Obsah nikotínu: 18 mg/ml (1,6%)

Hmotnosť: 38 g

Dĺžka nabíjania: 35 min.

Batéria: 230 mAh

Spôsob nabíjania: USB-C

1. Zdroj: ÚVZ SR

2. Zdroj: Zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Dôležitá informácia IQOS VEEV nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.