Stal sa zázrak? Pápež už nepotrebuje invalidný vozík: Som opäť schopný chodiť! Video ako dôkaz

"Už tri dni som opäť schopný chodiť," povedal najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi počas stretnutia s brazílskymi biskupmi. Vatikán medzitým zverejnil krátke video zobrazujúce pondelkové prijatie v Apoštolskom paláci. Bolo na ňom vidieť, ako František demonštratívne vstal z invalidného vozíka, ktorý používal počas verejných vystúpení, a prešiel niekoľko metrov za pomoci vychádzkovej paličky.

📹 VIDEO | Pope Francis shared that he has been able to walk for 3 days, with the help of a cane, during a meeting with Brazilian bishops on their ad limina visit. Let us continue to pray for the Holy Father's health and recovery. pic.twitter.com/69dPpQXcVv