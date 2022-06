Kto bude novým riaditeľom RTVS? Poslanci hlasujú verejne, vyberajú zo siedmich kandidátov

Poslanci Národnej rady SR v stredu volia nového generálneho riaditeľa RTVS. Voľba je verejná.

Na funkciu kandiduje sedem uchádzačov. Sú nimi Peter Badač, Tibor Búza, Peter Janků, Ivan Golian, Ľuboš Machaj, Jaroslav Rezník a Vladimír Seman. Pôvodne sa uchádzal o kreslo šéfa RTVS aj Daniel Živica, ktorý sa kandidatúry vzdal.

Zvolený je kandidát, ktorý získal vo voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Ak by sa nepodarilo zvoliť v stredu žiadneho kandidáta, voľba sa bude opakovať. Postúpili by do nej dvaja kandidáti, ktorí by získali najvyšší počet hlasov.

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov. Možno ho zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Mandát súčasného riaditeľa vyprší koncom júla.

Okrem voľby šéfa RTVS plénum volí aj člena Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). O post sa uchádzajú Michaela Rakovická a Richard Šmída.