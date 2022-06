Koľko zaplatíte za cestu autom na dovolenku? Ani vo vlastnej réžii nečakajte zázraky, toto vás čaká

Tankovanie, mýta, diaľničné známky aj pri-poistenie! To všetko patrí k ceste autom na dovolenku k moru. Slováci sa aj tento rok vo veľkých počtoch vydajú oddychovať na pláže do svojích najobľúbenejších destinácií - Chorvátska či Talianska, no s ohľadom na permanentné zvyšovanie cien pohonných hmôt to nebude lacná záležitosť.

Ceny presahujúce dve eurá za liter prémiového benzínu či diesela už sú realitou, no dočerpaním plnej nádrže náklady na výlet nekončia. Aké sumy dáte za používanie diaľníc smerom do týchto dvoch krajín, a koľko teda cesta tam a späť môže stáť? Do talianskeho Rimini sa dostanete aj pod 3 stovky Cesta s benzínovým autom Predpokladajme, že vyrazíte na simulovanú dovolenku z Bratislavy do Rimini v Taliansku na obľúbenej Kii Ceed SW, ktorá má priemernú spotrebu na 100 km - 6,4 litra benzínu. Cesta tam a späť meria približne 1 530 kilometrov. Spotrebovali by ste okolo 100 litrov benzínu. Pri objeme nádrže 50 litrov a s ľahkou nohou na plyne by ste museli minimálne dvakrát dotankovať. Na diaľnici sú však ceny o čosi vyššie, takže musíte počítať s cenou atakujúcou alebo presahujúcou 2 eurá. Za pohonné hmoty by ste teda dali približne dvesto eur. K tomu treba prirátať mýto za úsek Tarvisio - Rimini, ktoré stojí 37,40 eura. A raz toľko za cestu naspäť. Ceny leteniek začali stúpať, ich rast však ani zďaleka neskončil: Priplatíme si tento rok za dovolenku ešte viacej?