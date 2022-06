Otestovali sme za vás: Za nákupmi ekologicky, zdravo a s parkovaním na 4 hodiny zadarmo

Vybrať sa na nákupy, za zábavou či relaxom, a popritom urobiť niečo pre svoje zdravie, nebolo v hlavnom meste nikdy jednoduchšie. Najmodernejšie nákupné centrum Bratislavy Nivy poskytuje zákazníkom, ktorí prídu na bicykli, unikátne riešenie.

Je ním cykloveža, alebo inak povedané plne automatizovaný parkovací dom pre bicykle, ktorý sa nachádza iba pár metrov od vchodu do nákupného centra na Páričkovej ulici. Do centra Nivy sa na bicykli dopravíte ekologicky a zdravo a nemusíte sa vôbec strachovať, či svoj bicykel o pár hodín vôbec nájdete, alebo či bude v poriadku.

Parkovací dom pre bicykle bez problémov uskladní až 118 bicyklov. Funguje plne automaticky a bicykel doň umiestnite doslova za pár sekúnd. Spolu s bicyklom si môžete na pár hodín odložiť aj prilbu, detskú sedačku alebo tašku, takže vás pri nákupoch nebude nič obmedzovať. Na bezpečnosť vášho bicykla dohliada kamerový systém a navyše je váš bicykel počas pobytu vo veži poistený proti poškodeniu a krádeži. Bicykel je tiež chránený pred vyčíňaním počasia. Zadarmo máte až štyri hodiny parkovania. Po tomto čase je úschova bicykla spoplatnená sumou jedno euro za každú začatú hodinu.

Parkovanie bicykla sme si vyskúšali na vlastnej koži a je to niečo, čo zvládne naozaj každý. Celý proces trvá približne 25 sekúnd. Zosadli sme z bicykla, pripevnili naň prilbu a do vyznačeného žľabu sme umiestnili bicykel predným kolesom smerom k dverám. Vo dverách sa automaticky otvorí malý otvor, kam zasuniete predné koleso bicykla a to bezpečne uchopí automatický mechanizmus. Následne sme vystúpili z ochrannej zóny a stlačili tlačidlo Štart. Automatizovaný systém cykloveže náš bicykel v priebehu pár sekúnd založil a vydal nám parkovací lístok s unikátnym kódom. Ten je potrebný na to, aby sme sa k bicyklu opäť dostali. Náš test zaujal aj okoloidúceho kolobežkára: „To vyzerá veľmi jednoducho, nabudúce prídem teda na bicykli,“ skonštatoval po tom, čo zistil, že za štyri hodiny parkovania sa neplatí ani cent.

Cykloveža pri Nivách je ekologická hneď dvakrát. Nielenže umožňuje cyklistickým nadšencom prísť za nákupmi alebo oddychom bezemisne, ale pri jej výstavbe bola dokonca zabratá iba plocha veľkosti približne 6 parkovacích miest pre automobily! Na rozdiel od klasických odstavných plôch pre bicykle umožnil práve takýto parkovací dom zachovať viac priestoru pre zeleň a verejné priestranstvá v širšom centre mesta.