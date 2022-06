Zelenskyj o možnej participácii Bieloruska v konflikte: Vaše životy pre nich nemajú zmysel

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil v nedeľu večer príhovor k občanom Bieloruska, ktorých vyzval na solidaritu s Ukrajinou a zároveň varoval pred snahou Moskvy zatiahnuť ich do vojny. TASR o tom informovala na základe správy denníka The Guardian.

"Zaťahujú vás do vojny. A to ešte aktívnejšie ako vo februári a v jarných mesiacoch. V Kremli už o všetkom rozhodli za vás – vaše životy pre nich nemajú žiadnu cenu. Ale vy nie ste otroci a nie ste potrava pre delá. Nemáte umierať. A máte silu nenechať nikoho za vás rozhodovať, čo vás čaká ďalej," povedal Zelenskyj po rusky.

Jeho videoodkaz prichádza v čase opätovne rastúcich obáv, že by sa Bielorusko mohlo zapojiť do vojny proti Ukrajine na strane Ruska, napísal The Guardian.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu na stretnutí s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom oznámil, že Rusko v priebehu niekoľkých mesiacov dodá Bielorusku raketové systémy Iskander-M, schopné niesť aj jadrové hlavice.