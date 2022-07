Mužské semenníky sa neustále pohybujú: Viete, čo je za tým? Vysvetlenie vás zaskočí!

Možno ste si všimli, že mužské semenníky sa neustále hýbu. Už vám niekedy napadlo, prečo?

Používateľ Redditu odhalil, prečo sa semenníky nonstop viditeľne pohybujú. Podľa jeho slov ide o prirodzenú reakciu na teplotu a sexuálne vzrušenie. Ak ste muž, určite viete, že nemajú rady studenú vodu. To je dôvod, prečo sa nachádzajú mimo tela v miešku. Telesná teplota je pre nich príliš horúca. Vnútri miešku majú optimálnu teplotu 35 stupňov, ktorá je vhodná pre spermie a testosterón. “Všimla som si to na svojom manželovi, keď ležal na gauči. Bolo to ako lávová lampa. Fascinujúce,” napísala neznáma žena.

Ďalším dôvodom pohybu je sexuálne vzrušenie. V 60-tych rokoch minulého storočia William Masters a Virginia Johnson zistili, že semenníky sa zdvihnú tesne pred ejakuláciou. Pre 85% mužov platí, že pravý semenník sa dvíha skôr ako ľavý. Uviedli, že pohyb je pre semenníky dôležitý, pretože zabezpečuje úplnú ejakuláciu. Priekopníci v oblasti sexuológie taktiež zistili, že dlhšie sexuálne vzrušenie môže mať za následok dvojnásobné zväčšenie.