Lesbický pár zistil po 2 rokoch, že sú sestry: Z toho, čo spravili potom, vám rozum postojí

Lesbický párik po dvoch rokoch randenia zistil, že by mohli byť sestry.

Ženy sa dozvedeli, že obe ich mamy totiž spávali s rovnakým mužom, píše britský bulvárny portál The Sun. Carley a Mercedes teraz tvrdia, že faktu, že by boli príbuzné, sa obávajú. Dvojica sa o toto zistenie podelila na sociálnej sieti TikTok v krátkom videu. Vysvetľujú v ňom, že po viac ako dvoch rokoch vzťahu by ich ani len nenapadlo, že by mohli byť príbuzné.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite tu .

Ženám pritom ľudia hovoria, že sa na seba podobajú. Aj na základe tejto skutočnosti sa rozhodli podstúpiť DNA test, aby zistili, či v skutočnosti sú alebo nie sú sestry. Vo videu sa rétoricky pýtajú: „Ak skutočne sme príbuzné, je nesprávne zostať spolu?“ V komentároch používatelia celú situáciu hodnotili jasne – vraj vyzerajú ako sestry. „Nemôžete mať spolu deti, z praktického hľadiska je teda v poriadku, ak ostanete spolu,“ napísal jeden z komentujúcich. Pár však žiadne dôkazy o možnom rodinnom prepojení neposkytol. Výsledky DNA testov v čase písania článku ešte neboli známe.