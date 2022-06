Od ničivého tornáda na Morave uplynul rok: Ľudia na katastrofu dodnes spomínajú s hrôzou v očiach

V piatok uplynul rok odvtedy, čo sa juhomoravskými obcami prehnalo ničivé tornádo s rýchlosťou vetra 300 kilometrov za hodinu. Vyžiadalo si smrť šiestich ľudí, viac ako 200 ľudí zranilo, zničilo 1200 domov aj infraštruktúru. Mnohí z miestnych sa z katastrofy dodnes spamätávajú.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

TASR o tom informuje na základe článkov na weboch Českého rozhlasu a Českej televízie.spomína na udalosti obyvateľka Moravskej Novej Vsi Zlata Maděřičová. Dodáva, že posttraumatický stresový syndróm má dodnes.

"Stál som v okne, črepiny mi lietali do tela, porezali mi nohy aj tvár. Moja žena sa práve sprchovala, keď na ňu spadli dvere aj so zárubňou. Zostala zabarikádovaná v kúpeľni," spomína František Pelikán z Lužíc na Hodonínsku. Pelikánová dodáva, že dom dosiaľ opravujú, pretože je nedostatok materiálu aj remeselníkov. To potvrdzuje aj starostka obce Hrušky Jana Filipovičová, problémom sú podľa nej aj vysoké ceny.

"Je našou povinnosťou poďakovať tým, ktorí nám pomohli. Tornádo je stále témou, každý si ho zažil inak. Niekoho napríklad porezalo sklo z vysokých okien, zatiaľ čo sa schovával v kuchyni, iní chránili svoje deti," povedala Filipovičová.

V obci Hrušky sa tiež stále venujú obnove obecného majetku. "Čaká nás rekonštrukcia telocvične, cintorína aj kostolnej veže. Tiež sme spojili sily so študentmi z Mendelovej univerzity, ktorí nám pomáhajú navrhnúť verejné priestranstvo okolo rybníka. Bude to tu krajšie ako predtým, ale bude to ešte dlho trvať," hovorí zástupca starostu obce Hrušky Marek Babisz.