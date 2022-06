Na najväčšom londýnskom letisku bude poriadny chaos: Personál vstúpil do štrajku spolu s kolegami

Letiskový personál britskej leteckej spoločnosti British Airways a personál najväčšieho londýnskeho letiska Heathrow sa dohodli na zorganizovaní štrajku počas začiatku letných prázdnin. Vo štvrtok o tom informoval denník The Telegraph.

Približne 700 zamestnancov združených v odborovom zväze GMB hlasovalo za zorganizovanie štrajku. The Telegraph pripomenul, že tento zväz musí britské aerolínie o začatí štrajku oficiálne upovedomiť dva týždne pred protestnou akciou. To znamená, že štrajk sa môže začať až počas júla. Predpokladá sa, že nespokojní zamestnanci vstúpia do štrajku počas tretieho alebo štvrtého júlového víkendu, aby maximalizovali "pákový efekt" súvisiaci so začiatkom letných prázdnin. Dovolenkári budú podľa GMB čeliť "vyčerpávajúcemu letu plného cestovného chaosu, ak zamestnanci nedostanú to, čo im právom patrí".

Odborári plánujú štrajkom prinútiť British Airways aj letisko Heathrow, aby pozemnému personálu vrátili mzdy na pôvodnú úroveň. Počas pandémie totiž zamestnancom začali strhávať desať percent zo mzdy.