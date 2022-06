Brunetka netušila, že je tehotná: Na pôrod nikdy nezabudne! Toto sa stane jednej z milióna

Jess Davisová (20) šla na toaletu. Na jej prekvapenie však začala rodiť. Vôbec pritom netušila, že je tehotná.

Študentka histórie a politiky mala bolesti brucha, no pripisovala ich menštruácii, píše britský bulvárny portál Metro s tým, že nemala ani žiadne zjavné príznaky tehotenstva. Vďaka tomu, že jej menštruácia bola vždy nepravidelná, to, že ju už istú chvíľu nemala, si ani nevšimla. Tvrdila však, že niektoré bolesti boli také intenzívne, že nemohla ani chodiť, len ležať. Teraz si však už musí zvykať na úlohu matky. Synčeka Freddieho Olivera Davisa priviedla na svet na toalete.

Jess hovorí, že večer, keď sa to stalo, bola na narodeninovej oslave. Mala však veľké bolesti, preto sa vrátila domov. Po sprche sa však stále necítila lepšie a jej bolesti ďalej gradovali. „Zrazu som mala ohromnú potrebu ísť na záchod, tak som si sadla a začala tlačiť. V žiadnom prípade by som si nepomyslela, že rodím. Vedela som len to, že musím tlačiť,“ vysvetľuje mladá študentka. V momente, keď už počula plakať svojho syna, uvedomila si, čo sa stalo: „Bolo to neskutočné.“

V tejto chvíli však netušila, čo má robiť, a tak zavolala svojej najlepšej kamarátke. Tá jej poradila, aby zavolala sanitku. Ešte pred tým však musela kamarátke syna odfotiť, aby si nemyslela, že si vymýšľa. Sanitka ju zobrala do nemocnice, Freddieho Olivera dali do inkubátora. Britský portál tvrdí, že obaja sú na tom dobre a zotavujú sa.