Filmár Jaroslav Blaško: Zaútočil na mňa žralok, musel som mu dať najavo, že nie som slabší článok

Čo by ste urobili, keby ste sa stretli zoči-voči so žralokom? Svoje o tom vie ostrieľaný dokumentarista a profesionálny potápač Jaroslav Blaško.

S najväčším predátorom podmorského sveta má niekoľko zážitkov. „Keď chcete prežiť, základ je zachovať rozhodnosť a rozvahu,“ hovorí.

Nitriansky filmár patrí medzi najviac scestovaných Slovákov, navštívil takmer všetky krajiny a ich moria. S kamerou pod hladinou už natočil obrovské množstvo scén a filmov, za ktoré získal veľa domácich aj medzinárodných ocenení, a dostal sa do blízkeho kontaktu s väčšinou druhov morských živočíchov. Bezpochyby silnými bývajú práve stretnutia s obávanými žralokmi.

„V prvom rade treba mať na pamäti, že žralok má toľko rôznych receptorov, že vás prečíta ako šlabikár. Stretnutie s ním si vyžaduje, aby z vás bolo cítiť rešpekt,“ hovorí Jaroslav Blaško, ktorý je presvedčený, že žralok vníma človeka ako vyššieho živočícha. „Nie sme pre neho ničím zaujímaví. Avšak v ojedinelých prípadoch, keď je zvedavý alebo sa cíti ohrozený, potrebuje sa zahryznúť. To je jediné, čo dokáže. A keď sa už človek nechá vohnať do situácie, že sa zahryzne, väčšinou sa to končí tragicky,“ vysvetľuje filmár.

Búšil do neho kamerou

Profesionálny potápač pokračuje konkrétnym zážitkom, ktorý sa stal v mori pri pobreží Kuby, kam sa pravidelne vracia. V tom čase mal problém s prieduškami, čo bolo aj cítiť na jeho kondícii pri pohybe vo vode. „Na chvíľu som kvôli peknému záberu vzdialil od svojej skupiny a potreboval som ich proti prúdu dobehnúť. Strašne som sa zadýchal a v tom momente bol pri mne žralok. Okamžite vycítil, že toto indivíduum nie je úplne v poriadku a pustil sa do mňa. Búšil som do neho kamerou, ale nie a nie ho odohnať, útočil na mňa,“ opisuje adrenalínový zážitok Jaroslav Blaško a zdôrazňuje, že v tom momente bolo treba zachovať rozvahu. Podarilo sa mu zdvihnúť vyššie. „Zhlboka som sa nadýchol, vydýchol a rozhodol som sa ísť rovno oproti nemu. Akonáhle to videl, zvrtol sa a odplával preč. Hneď vycítil nadradenosť a že nie som slabší článok.“

Návšteva tulenej škôlky

Pri stretnutí s morskými živočíchmi zažil filmár aj množstvo ďalších emócií. Za najviac nezabudnuteľné považuje zážitky s mláďatami tuleňov a veľryby. „Raz som navštívil tuleniu škôlku. Bola to jaskyňa, pred ktorou nás najskôr privítala stará samica. Keď usúdila, že môžeme ísť ďalej, vrhol sa na nás húf malých tulenkov. Jeden sa mi zavesil na ruku, v druhej som mal kameru. Hrali sme sa asi pol hodinu. Poškrabal som ho, išiel sa nadýchnuť a to sa opakovalo niekoľkokrát dokola. Bolo to úžasné,“ spomína na situáciu, ktorú by chcela zažiť na vlastnej koži väčšina z nás. „Ďalší nezabudnuteľný moment som mal na Tonge, keď sme našli samicu s mláďaťom veľryby, ktorá nás bola ochotná znášať hodinu a pol. Mláďa chodilo stále k nám a ona sa držala desiatky metrov, pozorovala nás. Bola to taká úžasná emócia, že na konci človeku až vybehli slzy,“ hovorí Jaroslav Blaško.

Veľryby ho priviedli k enviro vzdelávaniu detí

V ostatných rokoch sa najväčšou srdcovou záležitosťou úspešného filmára stalo enviro vzdelávanie detí. Stojí za programom Požičaná planéta, ktorý pomáha dostávať medzi žiakov aj Nadácia poisťovne KOOPERATIVA. S touto myšlienkou sa pohrával dlhší čas.

„Po točení záberov drastického lovu veľrýb som sedel pod palmami a tam sa mi to celé akosi spojilo a prišla myšlienka, ktorú som kedysi čítal – planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí. Tak nejako prišla inšpirácia na názov nášho programu a motivácia pustiť sa do jeho realizácie,“ spomína Jaroslav Blaško na vznik projektu, ktorý je na dobrej ceste stať sa jednou z najväčších iniciatív zeleného vyučovania na školách.

Osveta o najväčšom probléme ľudstva

Zmena klímy a dopady ľudskej činnosti na život v moriach sú nepopierateľné a osveta v tejto oblasti sa stala základom všetkého, čomu sa dnes dokumentarista z Nitry venuje. „Vcelku pravidelne sa vraciame na rovnaké miesta. Žiaľ, čoraz častejšie sa nám stáva, že stačí len päť rokov a namiesto životom prekypujúceho útesu nájdeme totálne zdevastovanú kopu vápenca. To sú lokality ako Maldivy, Thajsko, Egypt. Pred vlastnými očami vidíte, ako sú tie zmeny drastické a ako dramaticky rýchlo prebiehajú.“

Program Požičaná planéta chce prispieť k tomu, aby sa udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia stali mentálnou výbavou nastupujúcich generácií. „Enviro výchova má dnes na Slovensku veľmi slabé postavenie – je len prierezovým predmetom. Ale keď si uvedomíme, že problém s ekologickým dlhom je najväčším problémom našej civilizácie, musíme na to vo vzdelávaní klásť oveľa väčší dôraz,“ vysvetľuje autor nápadu, ktorý na projekte spolupracuje so špičkovými expertmi z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Program je rozpracovaný do piatich tematických vzdelávacích okruhov pre druhý stupeň základných škôl, z ktorých je kompletne hotový prvý z nich. Pod tieto materiály sa podpísalo aj ministerstvo školstva a môžu byť používané ako súbor didaktických prostriedkov. „Na školy dodávame dokumentárne filmy, publikácie, enviro-zošity pre žiakov a tiež metodické príručky pre učiteľov. Program zahŕňa aj zážitkové vzdelávanie v prírode či školské pokusy,“ vysvetľuje Jaroslav Blaško.

Rozširovanie na školy po celom Slovensku

Program Požičaná planéta je vo fáze distribúcie, čo sa darí realizovať aj vďaka kampani 100 škôl. „Sme radi, že na našu prácu zareagovala pozitívne aj Nadácia poisťovne KOOPERATIVA, vďaka ktorej putujú kompletné sety učebných materiálov prvého okruhu Odcudzenie na 100 škôl po celom Slovensku. Naši partneri sú práve teraz v tomto čase na správnom mieste. Veľmi vítame, že nám pomáhajú program nielen zafinancovať, ale aj zviditeľniť. Práve vďaka spojeniu síl sa o nás zrazu píše, dostávame sa do TV, hovorí sa o nás medzi stovkami zamestnancov poisťovne a ich známych. Je to pre nás veľká pomoc, pretože sa môžeme sústrediť a vynakladať financie na našu tvorbu,“ hodnotí Jaroslav Blaško.

Autor programu má veľké plány. Hoci si uvedomuje, že je to ešte beh na dlhé trate, tešia ho mimoriadne pozitívne ohlasy zo všetkých strán. „Sme partneri pre aktívnych a nadšených učiteľov, ktorí sa snažia tému enviro výchovy tlačiť do popredia. Majú od nás v rukách už niečo hmatateľné, presné príručky, postupy, kopec pomôcok, ktoré môžu okamžite využiť,“ hovorí Jaroslav Blaško a uzatvára: „Sme presvedčení, že robíme kvalitnú prácu. Dávame do nej všetko. Aj preto nás poháňa vízia, že sa Požičaná planéta dostane na všetky základné školy na Slovensku.“