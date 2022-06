Ničivé zemetrasenie si vyžiadalo tisíc obetí: S pomocou je to zložitejšie, Taliban oficiálne nepožiadal o záchranu

Záchranári i obyvatelia regiónov na východe Afganistanu vo štvrtok pokračujú v snahách o záchranu ľudí, ktorí pri stredajšom silnom zemetrasení uviazli pod ruinami svojich domov. Ako konštatovala agentúra AFP, záchranné práce vo východoafganskej provincii Paktíká sprevádza silný lejak.

Provinciálny úrad informácií a kultúry uvádza, že len v tejto časti krajiny zomrelo najmenej 1000 ľudí. Viac než 1500 ďalších osôb tam utrpelo zranenia, pričom mnohé sú vážne. Stredajšie zemetrasenie podľa AFP zasiahlo oblasti, ktoré už trpeli následkami silných dažďov, čo spôsobilo pády skál a zosuvy bahna. Tento fakt výrazne sťažuje záchranné a vyslobodzovacie práce.

Úplný rozsah skazy medzi dedinami zastrčenými v horách vychádza na svetlo sveta len pomaly, konštatovala agentúra AFP.

Cesty, ktoré sú rozjazdené a aj vo svojom obvyklom stave len ťažko prejazdné, môžu byť vážne poškodené. Zosuvy pôdy z nedávnych dažďov ešte viac sťažili prístup do postihnutých oblastí a ľudia si tam musia pomôcť vlastnými silami.

Dôležitým faktorom je aj to, že ešte pred prevzatím moci Talibanom boli afganské pohotovostné tímy nedostatočne pripravené na to, aby sa vyrovnali s prírodnými katastrofami, ktoré krajinu často postihujú. Od návratu talibov k moci zostalo v Afganistane len niekoľko letuschopných lietadiel a vrtuľníkov, preto akákoľvek okamžitá reakcia na najnovšiu katastrofu je obmedzená.

"Vláda pracuje v rámci svojich možností," napísal na Twitteri Anas Hakkání, vysoký predstaviteľ Talibanu. "Dúfame, že medzinárodné spoločenstvo a humanitárne agentúry tiež pomôžu našim ľuďom v tejto zúfalej situácii," konštatoval.

Ramiz Alakbarov, zástupca osobitného predstaviteľa OSN v Afganistane, však súčasne podľa agentúry AFP povedal, že Taliban oficiálne nepožiadal OSN, aby zmobilizovala medzinárodné pátracie a záchranné tímy alebo aby zabezpečila pomoc zo susedných krajín na doplnenie niekoľkých desiatok sanitiek a tých pár vrtuľníkov vyslaných do zóny prírodnej katastrofy afganskou vládou.

Napriek tomu predstavitelia viacerých agentúr OSN uviedli, že Taliban im umožnil plný prístup do zemetrasením postihnutých oblasti. Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid na Twitteri napísal, že do Paktíky prišlo osem nákladných áut s potravinami a ďalšími potrebami z Pakistanu. Vo štvrtok tiež informoval, že do krajiny dorazili dve lietadlá s humanitárnou pomocou z Iránu a ďalšie z Kataru.

Získanie priamejšej medzinárodnej pomoci môže byť zložitejšie; mnohé krajiny, vrátane USA, presúvajú humanitárnu pomoc do Afganistanu prostredníctvom OSN a iných podobných organizácií, aby sa vyhli tomu, že ju odovzdajú priamo "do rúk" Talibanu.

Generálny tajomník OSN António Guterres informoval, že Spojené národy sa "plne zmobilizovali" na pomoc a do zóny zasiahnutej zemetrasením vyslali zdravotnícke tímy a zásoby liekov a potravín, traumatické súpravy a núdzové prístrešky, informovala vo štvrtok agentúra AP.

Zemetrasenie postihlo najviac provinciu Paktíká, pričom najmä oblasť ležiacu asi 50 kilometrov juhozápadne od mesta Chóst, informoval pakistanský meteorologický ústav.

Odborníci usúdili, že epicentrum zemetrasenia bolo v hĺbke iba desať kilometrov, a upozornili, že plytké zemetrasenia majú tendenciu spôsobiť väčšie škody.