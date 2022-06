Diana († 38) odišla za prácou do Sydney: Záhadná smrť, ktorá nedá jej matke spávať

Diana Marcela Niño Ramosová († 38) z Kolumbie sa rozhodla presťahovať do austrálskeho Sydney s cieľom nájsť lepší život a zarobiť viac peňazí, aby pomohla svojej mame, ktorá ostala v Južnej Amerike. Dianu však nedávno našli mŕtvu vo vlastnom byte v Melbourne, pričom okolo krku mala mohutné rany.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Britský bulvárny portál Daily Mail píše, že jej telo našli koncom mája, pričom upozorňuje na to, že mŕtva mala byť až šesť dní. Jej príbuzní v Bogote (hlavné mesto Kolumbie, pozn. red.), kde sa okrem iného narodila, začali mať zlý pocit po pár dňoch bez kontaktu s ňou. Okamžite preto začali kontaktovať všetkých jej známych v Austrálii. Bolo už však neskoro. Diana, ktorá študovala ochranu a manažment ekosystémov mala podľa zistení patológa a koronera zomrieť „stlačením krku“. Daily Mail informuje, že v čase písania článku prebieha vyšetrovanie okolností, ktoré viedli k jej smrti.

Smútiaci príbuzní zosnulej však stále pracujú na tom, aby jej telo dostali domov do Kolumbie. Dodávajú, že telo mŕtvej Diany ležalo v márnici až mesiac. Až potom sa dočkalo identifikácie. Britský Daily Mail odvolávajúci sa na zistenia kolegov z Austrálie tvrdí, že jej telo identifikovali až po mesiaci, pretože práve vtedy sa dostali ku kompetentným žiadosti rodiny zosnulej. Matka Diany Marcely je z celej situácie zronená. „Odišla do Austrálie, aby nám všetkým zabezpečila lepší život. Teraz som ostala sama, už nemám iné deti. Je to hrozné,“ opisuje uslzená matka. Okrem iného poprosila o pomoc známych. Jej hlavným cieľom je dostať jej telo späť do rodnej zeme. Má sa tak stať v januári.

Jeden z priateľov Diany však tvrdí, že v Austrálii bola šťastná. Príbeh dopĺňa jej ďalšia blízka osoba, ktorá prezradila, že Diana si v Melbourne našla partnera. To je však všetko, čo vie, pretože bola skúpa na detaily. Daily Mail tvrdí, že v čase, keď zomrela, mohla byť práve s partnerom, s ktorým mali dokonca žiť. Britský portál dodáva, že Kolumbijčanka bola tvrdá pracantka plná pozitívnej energie, pričom úsmev rozdávala všade navôkol. Pracovala v kaviarni Starbucks. Podľa zistení novín odvolávajúcich sa na kolumbijských priateľov Diany, nikto ju nevidel najmenej šesť mesiacov.