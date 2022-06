Právo na opravu má nahradiť právo na vyjadrenie: Má sa týkať aj webov! Legislatíva nezabúd ani na Rusko

Doterajšie inštitúty práva na opravu a odpoveď má nahradiť právo na vyjadrenie. Po novom sa má týkať aj spravodajských webov, ktoré sa zaradia k periodickým publikáciám.

Tak ako ostatné budú musieť v novej právnej úprave tiež priznať väčších investorov alebo darcov. Vyplýva to zo zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Právo na vyjadrenie vychádza z pravidla 'audiatur et altera pars', teda z pravidla 'nech je vypočutá tiež druhá strana'. Podľa zákona je predmetom práva na vyjadrenie nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie o konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe. Oproti doterajšej právnej úprave sa vypustila možnosť uplatnenia inštitútu voči pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu," vysvetlilo Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré návrh predložilo. Vydavateľ, prevádzkovateľ portálu a tlačová agentúra nebudú povinní uverejniť vyjadrenie, ak môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týka a ani vtedy, ak by bol uverejnením vyjadrenia spáchaný trestný čin či priestupok alebo "ak by bolo jeho uverejnenie v rozpore s dobrými mravmi".

Pôvodne sa povinnosť uverejniť vyjadrenie nemala týkať ani prípadu, ak žiadosť podal verejný funkcionár, teda aj politik, a ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom jeho funkcie. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa priznalo právo na vyjadrenie aj verejným funkcionárom. Právo na vyjadrenie sa spresní tak, aby sa dal poprieť, doplniť, spresniť alebo vysvetliť aj hodnotiaci úsudok, ktorý vychádza zo sporného tvrdenia. S rozšírením skupiny periodických publikácií súvisí i úprava systému ich evidovania, ktorého súčasťou majú byť elektronické periodické publikácie a webové portály. Takisto sa nahradí doterajší pojem povinný výtlačok pojmom "deponát". Zákon upravuje počet depozitárov, ktorým sa majú odovzdávať povinné deponáty publikácie.