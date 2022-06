Môže prísť k najhoršiemu, musíme sa pripraviť! Agentúra pre energetiku je skeptická k ruskému plynu

Rusko môže úplne prerušiť dodávky plynu do Európy, keďže sa snaží posilniť svoju politickú páku uprostred ukrajinskej krízy. Povedal to v stredu šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Európa sa podľa neho musí na to pripraviť už teraz. "Vzhľadom na nedávne správanie sa by som nevylučoval, že Rusko bude tu a tam hľadať iné problémy a bude pokračovať v hľadaní výhovoriek pre ďalšie znižovanie dodávok plynu do Európy a možno ich dokonca úplne zastaví," uviedol Birol.

"Toto je dôvod, prečo Európa potrebuje krízové plány," vyhlásil Birol s tým, že nedávne zníženie dodávok môže byť pokusom získať politický vplyv pred zimnými mesiacmi s vyšším dopytom. Dodal pritom, že IEA nepovažuje úplné zastavenie dodávok za najpravdepodobnejší scenár.

Európska únia (EÚ) uvalila sankcie na ruskú ropu a uhlie, ale odložila zákaz dovozu plynu čiastočne pre svoju veľkú závislosť od dodávok od Moskvy. Rusko medzitým znížilo dodávky cez plynovod Nord Stream 1 len na 40 % jeho kapacity.

Viaceré štáty EÚ sa preto dočasne vracajú k výrobe elektriny z uhlia, aby sa vyrovnali so znížením dodávok ruského plynu. Napätý trh s plynom a raketový rast jeho cien odštartovali preteky o alternatívne palivá.